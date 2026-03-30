Βασίλης Γκούμας: Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο μπασκετμπολίστας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο μπασκετμπολίστας Βασίλης Γκούμας, ένας από τους καλύτερους παίκτες της εποχής του και ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους Πρωταθλήματος.

Ο Βασίλης Γκούμας αγωνίστηκε από το 1961 έως το 1988, πραγματοποιώντας μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα της ΑΕΚ και του Πανελληνίου, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος -το 1981- με τον «Δικέφαλο».

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1946, ενώ φόρεσε επί σειρά ετών και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Μάλιστα, αγωνίστηκε και σε ομάδα τόσο της Νοτίου Αφρικής, όσο και της Μοζαμβίκης. Είναι έβδομος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Ελλάδας. Στις 31 Ιανουαρίου 1971 σημείωσε 41 πόντους με την εθνική Ελλάδος επιτυγχάνοντας το ρεκόρ της διεθνούς καριέρας του. Τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο στις 16 Ιουνίου 1975, στην ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία με 74–64, για το Ευρωμπάσκετ του 1975.

Βασίλης Γκούμας: Η καριέρα του στο μπάσκετ - Από την Αθήνα στη Νότια Αφρική

Γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946 στον Βόλο όπου άρχισε να παίζει μπάσκετ στον τοπικό Ολυμπιακό. Στα 15 του βρέθηκε στην Αθήνα για να αγωνιστεί για δύο χρόνια στον Πανελλήνιο. Στη συνέχεια ωστόσο, για προσωπικούς λόγους βρέθηκε στη Ν.Αφρική και ακολούθως για άλλα δύο χρόνια στην Αιθιοπία όπου έπαιξε μπάσκετ στο ομογενειακό σωματείο, τον Ολυμπιακό Ελληνικό ΑΣ Αντίς Αμπέμπα.

Το 1966, ο Βασίλης Γκούμας επέστρεψε στην Ελλάδα και στον Πανελλήνιο. Κέρδισε τους τέσσερις ατομικούς τίτλους του, αυτούς του κορυφαίου σκόρερ δηλαδή του Πρωταθλήματος, την περίοδο 1969-70 σημειώνοντας 619 πόντους, την περίοδο 1973-74 με 616, την περίοδο 1974-75 με 643 και την περίοδο 1976-77 με 670 πόντους.

Το 1981, όπως ειπώθηκε, κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος, οδηγώντας την ΑΕΚ στην κατάκτηση του στον τελικό απέναντι στον Ηρακλή με 84-78. Στις 9 Δεκεμβρίου 1983, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον ΒΑΟ στο γήπεδο του Ιωνικού Νέας Φιλεδέλφειας. Ο Γκούμας σημείωσε τον 10.000ό πόντο του και το παιχνίδι σταμάτησε προς τιμήν του.

Ο Βασίλης Γκούμας διατηρήθηκε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 1992, όταν τον προσπέρασε ο Νίκος Γκάλης μέσα από το παιχνίδι του Άρη με το Παγκράτι στο Μετς. Έκλεισε την καριέρα του στον Ηλυσιακό.

Στη διαδρομή του με την Εθνική Ελλάδος, μέτρησε 114 παιχνίδια και 1.641 πόντους.