Βάρη: Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου από επιβάτη

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βάρη, όταν επιβάτης λεωφορείου, ξυλοκόπησε τον οδηγό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν εντός του λεωφορείου της γραμμής Γλυφάδα-Βάρκιζα, όταν οδηγός και επιβάτης άρχισαν να λογομαχούν για το θέμα των αραιών δρομολογίων.

Ωστόσο, η συζήτησή τους γρήγορα βγήκε εκτός ελέγχου, με τον επιβάτη να επιτίθεται και να γρονθοκοπεί τον οδηγό μπροστά στους υπόλοιπους επιβάτες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτη του λεωφορείου, το οποίο απαθανατίζει τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν φραστικές επιθέσεις, πριν τη σφοδρή επίθεση.

Ωστόσο κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι γνωστό αν υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας ή αν ο οδηγός υπέβαλε μήνυση στον δράστη της επίθεσης.