Αυτοί οι τρεις σταθμοί του τραμ είναι κλειστοί σήμερα μέχρι το μεσημέρι - Ο λόγος

Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 6 του τραμ (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) ισχύουν σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, λόγω εργασιών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Η τροποποίηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε., στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Tραμ: Πώς θα κινούνται τα δρομολόγια

Από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00, τα δρομολόγια της Γραμμής 6 έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα: Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις:

Λ. Βουλιαγμένης

Ζάππειο

Σύνταγμα

Ο ΟΑΣΑ καλεί το επιβατικό κοινό να προγραμματίσει έγκαιρα τις μετακινήσεις του και να λαμβάνει υπόψη τις προσωρινές αλλαγές.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ την Παρασκευή - Πώς θα εξυπηρετηθεί το κοινό