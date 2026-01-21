Κακοκαιρία: Εισροή υδάτων σε Ηλεκτρικό, Τραμ - Πώς γίνονται τα δρομολόγια

Οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ), με σχετική τους ανακοίνωση, γνωστοποίησαν πως παρατηρήθηκε εισροή υδάτων στη Γραμμή 1 του Μετρό (Ηλεκτρικός) και στη Γραμμή 7 του Τραμ, απόρροια της κακοκαιρίας που επηρεάζει την Αττική.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς τα προβλήματα στον Ηλεκτρικό παρατηρήθηκαν στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου, με αποτέλεσμα οι σταθμοί «Μοσχάτο» και «Καλλιθέα» να τεθούν εκτός λειτουργίας.

«Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά» σημειώνει η ΣΤΑ.ΣΥ.

Κακοκαιρία: Πώς γίνονται τα δρομολόγια σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά».

Κακοκαιρία: Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην Αττική.

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά

Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα