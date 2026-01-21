ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κακοκαιρία: Εισροή υδάτων σε Ηλεκτρικό, Τραμ - Πώς γίνονται τα δρομολόγια

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα μέσα μεταφοράς λόγω κακοκαιρίας - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ), με σχετική τους ανακοίνωση, γνωστοποίησαν πως παρατηρήθηκε εισροή υδάτων στη Γραμμή 1 του Μετρό (Ηλεκτρικός) και στη Γραμμή 7 του Τραμ, απόρροια της κακοκαιρίας που επηρεάζει την Αττική.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς τα προβλήματα στον Ηλεκτρικό παρατηρήθηκαν στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου, με αποτέλεσμα οι σταθμοί «Μοσχάτο» και «Καλλιθέα» να τεθούν εκτός λειτουργίας.

«Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά» σημειώνει η ΣΤΑ.ΣΥ.

Κακοκαιρία: Πώς γίνονται τα δρομολόγια σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά».

Κακοκαιρία: Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής προχώρησε η Αστυνομία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που σημειώνονται στην Αττική.

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου
  • Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά
  • Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου
  • Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων
  • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά
  • Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.
  • Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά
  • Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα
Ελλάδα

