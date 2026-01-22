«Αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναζήσει», δήλωσε ο δήμαρχος Γλυφάδας

Για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που έχουν κατέβει από το βουνό, έκανε λόγο ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.

Ο ίδιος τόνισε πως τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, γίνεται καταγραφή της καταστροφής και σταδιακά ανοίγουν τους δρόμους.

Για πρωτόγνωρες συνθήκες έκανε λόγο ο δήμαρχος της Γλυφάδας

Ωστόσο, ο κ. Παπανικολάου θέλησε πριν από όλα να αναφερθεί στο τραγικό γεγονός με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, όταν την παρέσυραν τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα αυτοκίνητο. «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπανικολάου και συνέχισε: «Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».

Δύσκολη η κατάσταση σε πολλούς δρόμους

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην ερώτηση που βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που κατέβηκαν, ο κ. Παπανικολάου απάντησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».

Για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».