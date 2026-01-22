ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κακοκαιρία στην Αττική: Άνδρες διασώζουν γυναίκα από ορμητικό χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα

Στην ίδια περιοχή, γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα με αποτέλεσμα να πεθάνει

The LiFO team
Φωτογραφία: X/Forecast Weather Greece
Τεράστια καταστροφή υπέστη η Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία που έπληξε εχθές ολόκληρη τη χώρα.

Μάλιστα, στην περιοχή μία γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, που είχαν μετατρέψει τους δρόμους σε χείμαρρους, με αποτέλεσμα να καταλήξει να εγκλωβίζεται κάτω από όχημα και να πεθάνει.

Πλάνα από την περιοχή αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων αλλά και το εύρος της καταστροφής.

 

Την ίδια στιγμή, σε ένα άλλο βίντεο βλέπουμε δύο άνδρες να σώζουν την τελευταία στιγμή μία γυναίκα η οποία προσπαθεί να διασχίσει τον δρόμο, αλλά καταλήγει να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.

 
Ελλάδα

