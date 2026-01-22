Κακοκαιρία στην Αττική: Άνδρες διασώζουν γυναίκα από ορμητικό χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα

Τεράστια καταστροφή υπέστη η Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία που έπληξε εχθές ολόκληρη τη χώρα.

Μάλιστα, στην περιοχή μία γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, που είχαν μετατρέψει τους δρόμους σε χείμαρρους, με αποτέλεσμα να καταλήξει να εγκλωβίζεται κάτω από όχημα και να πεθάνει.

Πλάνα από την περιοχή αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων αλλά και το εύρος της καταστροφής.

⛔️⚠️Αδιανόητη είναι η κατάσταση στην άνω Γλυφάδα.



Ενώ κατεβαίνει ο χείμαρρος Η κυρία που βλέπετε στο βίντεο αγνοεί τον κίνδυνο και πάει να περάσει απέναντι.



video Πάνος Καλλίδης pic.twitter.com/8fs9mCsMn1 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 21, 2026

SOS SOS SOS 🆘 ⛔️⛔️⛔️



⚠️ Δύσκολη η κατάσταση στην Άνω Γλυφάδα.



Παράκληση, όχι άσκοπες μετακινήσεις.



video πηγή Περσέας πεντελικού pic.twitter.com/5w7Fbw117L — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 21, 2026

Την ίδια στιγμή, σε ένα άλλο βίντεο βλέπουμε δύο άνδρες να σώζουν την τελευταία στιγμή μία γυναίκα η οποία προσπαθεί να διασχίσει τον δρόμο, αλλά καταλήγει να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.