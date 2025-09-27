Αυλώνας: Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες βρεφονηπιακού σταθμού μετά από καταγγελίες ότι έλειπε τούφα από τα μαλλιά παιδιού

Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου διερευνά η Αστυνομία στον Αυλώνα, έπειτα από καταγγελία μητέρας 2χρονου παιδιού που φοιτούσε σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό της περιοχής.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι, παραλαμβάνοντας το παιδί της το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε τραυματισμούς στο κεφάλι και στο χείλος του. Σύμφωνα με την ίδια, στο τριχωτό υπήρχε εμφανές κενό από τούφα μαλλιών που είχε αφαιρεθεί, ενώ υπήρχε και σημάδι στο στόμα.

Αρχικά, η σύζυγος του διευθυντή και μια δασκάλα υποστήριξαν ότι οι κακώσεις προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια του διευθυντή να αποτρέψει το παιδί από το να χτυπήσει σε πόρτα. Ωστόσο, αργότερα άλλη παιδαγωγός ανέφερε ότι ο διευθυντής είχε μεταφέρει το παιδί σε απομονωμένο χώρο της κουζίνας για περίπου μισή ώρα και κατόπιν παρέμειναν μαζί στο μπάνιο, όπου και παρατηρήθηκαν οι τραυματισμοί.

Ο ιδιοκτήτης – διευθυντής του σταθμού - καταθέτοντας στην Αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να ηρεμήσει το παιδί επειδή δεν έτρωγε, υποστηρίζοντας ότι το συγκράτησε από τα μαλλιά για να μην πέσει από καρέκλα.

Οι γονείς μετέφεραν άμεσα το παιδί σε παιδίατρο και κατόπιν στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβλήθηκε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο. Παράλληλα, διατάχθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια των τραυματισμών.

Μετά τις καταγγελίες και τα πρώτα ευρήματα, συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και η σύζυγός του, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.