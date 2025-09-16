Αθήνα: Συνελήφθη 48χρονος με ευρωπαϊκό ένταλμα για ναρκωτικά και ανθρωποκτονία

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 48χρονος αλλοδαπός, καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι Αρχές της Γαλλίας.

Η σύλληψη έγινε το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες έρευνες.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο 48χρονος κατηγορείται ότι ήταν μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά από την Ελλάδα προς τη Γαλλία. Παράλληλα, εμπλέκεται και σε υπόθεση ανθρωποκτονίας από αμέλεια, η οποία είχε σημειωθεί στη Γαλλία τον Οκτώβριο του 2023.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.