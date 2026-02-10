Άρτα: «Πήγαινε στην κουζίνα και έπεσε» - Η μητέρα της 35χρονης περιγράφει την στιγμή που κατέρρευσε

Αναπάντητα ερωτηματικά έχει αφήσει πίσω του ο ξαφνικός θάνατος μιας 35χρονης στην Άρτα, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου στην Άρτα, όταν η 35χρονη θήλαζε το νεογέννητο παιδί της και ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία. Πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να ενημερώσει τηλεφωνικά τον σύζυγό της.

Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, αλλά όταν οι διασώστες έφτασαν, η 35χρονη είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν, αλλά χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Άρτα: Η μητέρα της 35χρονης περιγράφει την στιγμή που κατέρρευσε

Η μητέρα της μιλώντας σε εκπομπή του STAR, περιέγραψε φανερά συγκλονισμένη, τη στιγμή που η κόρη της κατέρρευσε.

«Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα. Καλά είμαστε, εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη δεν ξέρω και εγώ, τι συνέβη», ανέφερε αρχικά.

«Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να ’ρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από ’κει [...] Όπως προχώρησε να πάει προς στην κουζίνα της, έπεσε», συνέχισε.

«Δυο γέννες, δυο, αυτά δεν είχαμε προβλήματα. Πριν 15 μέρες κάναμε καρδιολογικές, υπέρηχο, καρδιογράφημα. “Είσαι εντάξει, δεν θα πάθει κανείς τίποτα”, μας λέγανε», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι γιατροί εκτιμούν πως πρόκειται για ανακοπή, ωστόσο αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα αποσαφηνίσει τα αίτια του θανάτου της.