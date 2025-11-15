«Άρχισε να χτυπά την πλάτη του στην κολόνα»: Η στιγμή που ο 22χρονος πνίγηκε με το burger

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 22χρονος, που πνίγηκε όταν κατάπιε αμάσητο κομμάτι burger σε ταχυφαγείο.

Ο νεαρός μετά το περιστατικό με το burger νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» με σημαντικές βλάβες στα ζωτικά του όργανα και τους γιατρούς να δηλώνουν ότι οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Υπενθυμίζεται πως ο πατέρας του 22χρονου, υποστηρίζει από την πλευρά του ότι δεν έγινε κάποιο challenge, διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες ότι κατάπιε αμάσητο το burger.

Την ίδια ώρα οι φίλοι του μιλώντας στο STAR, περιέγραψαν τα όσα διαδραματίστηκαν, όταν αντιλήφθηκαν πως ο φίλος τους πνίγεται.

«Τον είδαν να πετάγεται από τη θέση του»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, καθώς ο 22χρονος βρισκόταν στο τραπέζι με την παρέα του και έτρωγαν, ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερα, στην αρχή νόμιζαν ότι κάνει πλάκα, μέχρι που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή και να πάρει ανάσα.

Μάλιστα, ένα παιδί από την παρέα του που είναι ναυαγοσώστης, προσπάθησε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Τον είδαν να βγαίνει έξω στην αρχή, να πετάγεται από τη θέση του, δεν είχαν καταλάβει τι κάνει, νόμιζαν ότι το κάνει για πλάκα και μετά καταλάβανε ότι κάτι συμβαίνει όταν άρχισε να κοπανάει την πλάτη του στην κολόνα για να προσπαθήσει να βγάλει το κομμάτι από τους αεραγωγούς του», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εκ των φίλων του.