Κορωπί: Με σημαντικές βλάβες στα ζωτικά όργανα ο 22χρονος που κατάπιε αμάσητο κομμάτι burger

Με σημαντικές βλάβες στα ζωτικά του όργανα νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» ο 22χρονος φοιτητής, ο οποίος σε ταχυφαγείο στο Κορωπί κατάπιε αμάσητο κομμάτι burger, προκαλώντας απόφραξη των αεραγωγών του και έντονη δύσπνοια.

Τα επόμενα 24ώρα κρίνονται κρίσιμα για τον 22χρονο, με τον πατέρα του να μιλάει στο Mega, διευκρινίζοντας πως ο γιος του δεν κατάπιε αμάσητο το κομμάτι από το μπέργκερ στο περιθώριο πρόκλησης (challenge).

Την ίδια ώρα, οι φίλοι του ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε, ενώ λίγο αργότερα κατέρρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, καθώς -όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες- καθώς δεν ανέπνεε για σχεδόν τρία λεπτά.

Κορωπί: Τι είχε πει αρχικά η Ματίνα Παγώνη

Ο φοιτητής διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, καθώς έχουν προκληθεί σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Το περιστατικό στο Κορωπί έφερε στη δημοσιότητα η τέως πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, η οποία, αρχικά, είχε μιλήσει για πρόκληση: «Έκαναν ένα challenge με έναν φίλο του, να φάνε ένα μπέργκερ, και το έφαγαν ολόκληρο χωρίς να το μασήσουν».

«Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στο Κορωπί για να διασκεδάσει, και αυτήν τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική με προβλήματα στον εγκέφαλα, στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα» περιέγραψε η Ματίνα Παγώνη για το περιστατικό με τον νεαρό.

«Όπως μας είπαν από το ιστορικό, είχαν βάλει ένα στοίχημα και κατάπιε το μπέργκερ, έφραξαν οι αεραγωγοί, δεν υπήρχε κάποιος να κάνει τη γνωστή κίνηση, για να τους αποφράξει. Έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ, έκανε ΚΑΡΠΑ, τον βοήθησαν, τον έστειλαν στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε» συνέχισε η Ματίνα Παγώνη.

Η γιατρός κατέληξε, λέγοντας πως οι φίλοι του που ήταν παρόντες στο περιστατικό, δεν κατάφεραν να τον βοηθήσουν, γιατί δεν ήξεραν να του χορηγήσουν τις πρώτες βοήθειες.

