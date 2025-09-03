ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Η απάντηση του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για τις επαφές με φερόμενο μέλος της οργάνωσης

Ο αρχιμανδρίτης κάνει λόγο για «σκοτεινούς κύκλους»

Κρήτη: Η απάντηση του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για τις επαφές με φερόμενο μέλος της οργάνωσης
LifO Newsroom
Στη δημοσιότητα έδωσε την απάντησή του ο αρχιμανδρίτης και εφημέριος της Ενορίας Στερνών, Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, μετά τις αναφορές ότι το όνομά του εμπλέκεται σε δικογραφία για την υπόθεση της «μαφίας της Κρήτης».

Ο ιερωμένος ξεκαθαρίζει ότι η επικοινωνία του με το συγκεκριμένο πρόσωπο που φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση περιορίζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας. «Δεν γνώριζα ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα», σημειώνει.

Απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα, ο πατήρ Μελχισεδέκ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε παρέδωσε λείψανα Αγίων σε οποιονδήποτε ως «αντάλλαγμα»: «Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης», αναφέρει.

Ο αρχιμανδρίτης κάνει λόγο για «σκοτεινούς κύκλους» που, όπως υποστηρίζει, αντιμάχονται διαχρονικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο και βρήκαν ευκαιρία «να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας» χρησιμοποιώντας το όνομά του.

Όπως επισημαίνει, το όνομά του εμφανίζεται σε μια ογκώδη δικογραφία με χιλιάδες σελίδες, «αποσπασματικά και χωρίς συνοχή», με τρόπο που -κατά την άποψή του- αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και σπιλώνει το πρόσωπό του.

«Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπήρχε και ένα άτομο με το οποίο είχα κάποια επικοινωνία, όπως έχω καθημερινά με χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρξε εμπλοκή μου στην υπόθεση», υποστηρίζει.

Ο Μελχισεδέκ τονίζει τον απόλυτο σεβασμό του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα επέτρεπε να θιγεί το πρόσωπο και ο θεσμός που εκπροσωπεί.

Κλείνοντας, ο ιερωμένος καλεί το ποίμνιο να μη σκανδαλίζεται από τις φήμες και να προσεύχεται «ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

LIFO NEWSROOM
 
 