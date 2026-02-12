ΑΠΘ: Στις 22:00 θα κλείνουν τα κτήρια μετά τα σοβαρά επεισόδια

Αποφασίστηκε πως τα κτήρια του ΑΠΘ θα κλείνουν στις 22:00, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν πλησίον του πανεπιστημίου και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο.

Έγγραφο που εστάλη χθες από τις πρυτανικές αρχές, ενημερώνει τους κοσμήτορες και προέδρους των σχολών πως οι πόρτες στο ΑΠΘ θα κλείνουν στις 22:00.

Στοπ στις μη εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στο ΑΠΘ

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα επιτρέπεται καμία εκδήλωση που δεν έχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό χαρακτήρα.

Η εν λόγω απόφαση θα ισχύσει για ένα διάστημα και συγκεκριμένα μέχρις ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το πάρτι που διοργανώθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή, αλλά και μέχρι να διαπιστωθεί ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τα σοβαρά επεισόδια οι Αρχές προχώρησαν και σε εκατοντάδες προσαγωγές.

Εισαγγελική παρέμβαση για τα περιστατικά

Ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, παρενέβη για όσα συνέβησαν.

Ειδικότερα παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η πρυτανεία του Αριστοτελείου γνώριζε για το πάρτι που ήταν να διοργανωθεί, εάν υποβλήθηκε κάποιο αίτημα κι αν δόθηκε άδεια για αυτό.

Παράλληλα, η έρευνα θα έχει στόχο να αναδείξει τι στάση κράτησε η εταιρεία φύλαξης του Πανεπιστημίου.

Με πληροφορίες από thestival