Απρόοπτο σε ληστεία στο Ωραιόκαστρο - Έπεσαν από το μπαλκόνι και τραυματίστηκαν

Σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται δύο διαρρήκτες, που επιχείρησαν να μπουν σε σπίτι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Οι δύο δράστες στο Ωραιόκαστρο, ειδικότερα, έπεσαν στο κενό από ύψος 8 μέτρων, και τραυματίστηκαν αφού έπεσε πάνω τους τα κάγκελα της μεγάλης βεράντας. Όπως έγινε γνωστό, η πτώση τους προέκυψε αφού έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.

Ο ιδιοκτήτης στο Ωραιόκαστρο, μιλώντας στον Alpha, περιέγραψε σχετικά: «Παρασκευή, 8:00 η ώρα το βράδυ ήμουν στην κόρη μου, στο σπίτι, στο διπλανό χωριό και επιστρέφοντας, ανέβηκα στο δικό μου σπίτι, όπου αντίκρισα δύο σκιές μέσα στα δωμάτια με φακό».

«Εκείνη την ώρα, πετάχθηκαν από τα δωμάτια δύο άνδρες, οι οποίοι βγήκαν στη μεγάλη βεράντα, που έχει ύψος πάνω από 8 μέτρα. Από τον φόβο τους, δεν υπολόγισαν το ύψος και λόγω του βάρους, τούς πλάκωσε το κάγκελο» πρόσθεσε σχετικά.

«Το κάγκελο είναι βάρους 80 κιλών» συνέχισε, ενώ καταλήγοντας διευκρίνισε πως τούς κυνήγησε στο διαμέρισμα, προτού πέσουν από το μπαλκόνι και τραυματιστούν σοβαρά.

