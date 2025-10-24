Πειραιάς: 18χρονος έκλεψε το κινητό επιβάτη στο Μετρό και τον χτύπησε με πέτρα

Δικογραφία για ληστεία κατ' εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος ενός 18χρονου στον Πειραιά, ο οποίος έκλεψε το κινητό συνεπιβάτη του στο Μετρό, και στη συνέχεια, στην προσπάθειά του να διαφύγει, τού επιτέθηκε με πέτρα.

Ο 18χρονος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (20/10) στην περιοχή του Πειραιά, καθώς το πρωί της Κυριακής, μαζί με συνεργό που αναζητείται, έκλεψε το κινητό συνεπιβάτη του στον σταθμό του Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», με το θύμα να τον ακολουθεί.

Ο 18χρονος στον Πειραιά, βλέποντας το θύμα να προσπαθεί να πάρει πίσω το κινητό του, τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και στη συνέχεια να διαφύγει. Μάλιστα, ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί για μία ακόμη υπόθεση ληστείας σε σταθμό Μετρό, όταν έκλεψε από ανήλικο γυαλιά ηλίου.

Πειραιάς: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον 18χρονο στο Μετρό

«Συνελήφθη, βραδινές ώρες της 20-10-2025 στην περιοχή του Πειραιά, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 18χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 19-10-2025 ο 18χρονος που επέβαινε σε συρμό μετρό με έτερο συνεργό του, ο οποίος αναζητείται, αφαίρεσε από νεαρό επιβάτη κινητό τηλέφωνο και εξήλθε από τον Σταθμό Μετρό Δημοτικού Θεάτρου ενώ ο νεαρός επιβάτης τον ακολούθησε.

Στην προσπάθεια του νεαρού να ανακτήσει το κινητό τηλέφωνο από τον 18χρονο δράστη, ο 18χρονος τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον και διέφυγε.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βραδινές ώρες της 20-10-2025 εντόπισαν τον 18χρονο στην περιοχή του Πειραιά και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκε ως δράστης και έτερης ληστείας σε βάρος ανήλικου στη Στάση Μετρό Αγίας Βαρβάρας όπου του αφαίρεσε γυαλιά ηλίου.

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».