Απεργία στα ταξί: Οδηγοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη τραβούν χειρόφρενο για 48 ώρες

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου έως και τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/1).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), εάν η κυβέρνηση «συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο, η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) συνεδρίασε σήμερα και, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργιακής κινητοποίησης αρχής γενομένης από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με αφορμή την ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026. Η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να νομοθετεί ερήμην της πραγματικότητας, μετατρέποντας τον κλάδο των Ταξί σε πειραματικό πεδίο εφαρμογής πολιτικών βιτρίνας, χωρίς σχέδιο, χωρίς υποδομές και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

«Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει:

Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από το 2026.

Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός.

Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών Ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7.

Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας,

υψηλών επιτοκίων,

αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες,

προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος.

Απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματία.

Το Σ.Α.Τ.Α. ξεκαθαρίζει:

• Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου.

• Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα Ταξί από 1/1/2026 οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου.

Απαιτούμε:

Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο και πέντε για το 2035.

Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο

Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για Ταξί

Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση

Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο.Το Ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς.Η “πράσινη μετάβαση” δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους.

Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση».

Απεργία στα ταξί: Συμμετέχουν και οι οδηγοί στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, το Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης ομόφωνα αποφάσισε να συμμετέχει στη 48ωρη πανελλαδική απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου μετά και την απόφαση της ΠΟΕΙΑΤΑ που πάρθηκε από τους αρχηγούς των παρατάξεων και θα επικαιροποιηθεί στο ΔΣ την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «μετά την άρνηση του Υπουργείου Μεταφορών να δώσει παράταση στην υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης από 01-01-2026, την άρνηση του Υπουργείου να διορθώσει το λάθος του ποινικού μητρώου που καταστρέφει δεκάδες συναδέλφους, μετά τις διαρροές του ερανιστικού νομοσχεδίου περί ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ΙΧ -ΒΑΝ στο άρθρο 56 και αφού δεν δόθηκε λύση ούτε στο φορολογικό ούτε στο πρόβλημα των υπέρογκων χρεώσεων στο P5 του αεροδρομίου είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε και να διαμαρτυρηθούμε».

Παράλληλα σημειώνεται πως «την Τρίτη 11:00 πμ όλοι οι συνάδελφοι θα μαζευτούμε στην ΔΕΘ στο περίπτερο 8 στην αίθουσα C. Θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση και θα πάρουμε αποφάσεις για περαιτέρω κινητοποιήσεις».

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Κανένα ΤΑΞΙ από το πρωί της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Πέμπτης δεν δουλεύει στην Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή στην Γενική συνέλευση και στις κινητοποιήσεις όλων των συναδέλφων είναι απαραίτητη».