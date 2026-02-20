«Το Παλάτι σε κρίση»: Τι γράφει ο βρετανικός Τύπος για τη σύλληψη Άντριου

Στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, αναφέρεται ο βρετανικός- και όχι μόνο- Τύπος.

Η φωτογραφία του Άντριου σε σύγχυση που μεταφέρεται στο πίσω κάθισμα αστυνομικού Range Rover μετά την απελευθέρωσή του, βρίσκεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της Βρετανίας και ολόκληρου του κόσμου.

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ συνελήφθη χθες, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, με την υποψία της παράβασης καθήκοντος βάσει των στοιχείων για ενδεχόμενη αποστολή εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων στον Τζέφρι Έπσταϊν όταν υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.

Ο Άντριου απελευθερώθηκε χθες το βράδυ αφού κρατήθηκε για πολλές ώρες, χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του, αλλά τελώντας υπό έρευνα.

Η φωτογραφία του Reuters που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείχνει τον Άντριου, «το αγαπημένο παιδί της βασίλισσας Ελισάβετ, να είναι σε σύγχυση», με τα δημοσιεύματα να φέρουν τον τίτλο «Πτώση».

Η σύλληψη κορυφαίου μέλους της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας, του όγδοου στην γραμμή διαδοχής, είναι ένα πρωτοφανές γεγονός στη σύγχρονη ιστορία. Το τελευταίο μέλος της βασιλικής οικογένειας που είχε συλληφθεί, ήταν ο Κάρολος Α', που αποκεφαλίσθηκε το 1649 αφού καταδικάσθηκε για εσχάτη προδοσία.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που αφαίρεσε από τον αδελφό του τον βασιλικό του τίτλο και τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την κατοικία του στο Ουίνδσορ, έμαθε την είδηση της σύλληψης «με βαθύτατη ανησυχία» και δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της».

Στο μεταξύ, η βρετανική αστυνομία διεξάγει και σήμερα έρευνα στην έπαυλη του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου, του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ.

Σύλληψη Άντριου: Τι γράφει ο βρετανικός Τύπος

Ο βασιλιάς λέει πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο της», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας The Guardian, επισημαίνοντας πως η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

«Η σύλληψη του Άντριου», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος των Times.

Independent και BBC αναφέρονται στη δεύτερη ημέρα των ερευνών μετά τη σύλληψη Άντριου.

Από την πλευρά της, η Mirror αναφέρεται στο άτομο έκανε το σχετικό ρεπορτάζ για «τον Έπσταϊν και τον Άντριου για τη Mirror για περισσότερο από μια δεκαετία. Γι' αυτό δεν τα παράτησα ποτέ».

«Πτώση», ο μονολεκτικός τίτλος της Daily Mail. «Δείχνοντας καταβεβλημένος, ντροπιασμένος και ταραγμένος, ο Αντριου απελευθερώνεται από την αστυνομική κράτηση 11 ώρες αφού η σύλληψή του βύθισε την σύγχρονη μοναρχία στον σοβαρότερο κίνδυνο», είναι το κείμενο που συνοδεύει την γνωστή φωτογραφία.

«Τώρα ιδρώνει», ειρωνεύεται η Sun και αναφέρεται στην καταστροφική συνέντευξη που έδωσε ο τότε ακόμη πρίγκιπας στο Newsnight του BBC κατά την οποία ισχυρίσθηκε ότι δεν μπορεί να ιδρώσει λόγω νοσήματος.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμος της», είναι ο τίτλος της Daily Express.

