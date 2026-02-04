ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε 15χρονο

Η γνωριμία φέρεται να έγινε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής - Τι κατήγγειλε το θύμα

Φωτ. αρχείου: Pixabay
Ένας 26χρονος κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο, στη Θεσσαλονίκη.

Η γνωριμία φέρεται να έγινε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Τι κατήγγειλε ο ανήλικος στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την καταγγελία που ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, η φερόμενη κακοποίηση συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πολίχνη και βιντεοσκοπήθηκε από τον 26χρονο με το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου.

Όπως κατέθεσε, επιπλέον, ο καταγγέλλων, ο ενήλικας τον είχε οδηγήσει νωρίτερα σε κατάστημα πώλησης σεξουαλικών προϊόντων.

Κατά την αστυνομική προανάκριση, ο ανήλικος εξετάστηκε ιατροδικαστικά και τα ευρήματα που προέκυψαν φαίνεται να συνάδουν με το περιεχόμενο της καταγγελίας, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Υπό αυτές τις συνθήκες σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 26χρονου για βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, καθώς ο 15χρονος φέρεται κατά το επίμαχο διάστημα να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για θέματα ψυχικής υγείας.

