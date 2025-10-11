Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Κάθε φθινόπωρο, εκατομμύρια Ευρωπαίοι και Έλληνες προετοιμάζονται για την αλλαγή της ώρας από τη θερινή στη χειμερινή, με τα ρολόγια να γυρίζουν μία ώρα πίσω.

Φέτος, η αλλαγή ώρας στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, δηλαδή την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, ως είθισται, στις 04:00 τα ξημερώματα, οπότε και οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν στις 03:00.

Η θερινή ώρα εφαρμόζεται από το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου έως το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, ενώ η χειμερινή ώρα διαρκεί από το τέλος Οκτωβρίου έως το τέλος Μαρτίου.

Χειμερινή ώρα: Πότε εφαρμόστηκε πρώτη φορά

Η πρώτη εφαρμογή ήρθε πολύ αργότερα, μέσα στη δίνη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1916 η Γερμανία υιοθέτησε τη θερινή ώρα για να εξοικονομήσει άνθρακα, καύσιμο απαραίτητο για τον στρατό και τη βιομηχανία. Το παράδειγμα ακολούθησαν γρήγορα η Βρετανία και άλλες χώρες. Από τότε, η εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας έγινε μέρος της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας.

Στην Ελλάδα το μέτρο εισήχθη το 1975, μετά την πετρελαϊκή κρίση. Έκτοτε εφαρμόζεται σταθερά κάθε άνοιξη και φθινόπωρο.

Ωστόσο, τα επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής έχουν αποδυναμωθεί. Η εξοικονόμηση ενέργειας θεωρείται πλέον περιορισμένη, ενώ έρευνες δείχνουν ότι οι συνεχείς μεταβολές επηρεάζουν τον βιολογικό ρυθμό, την παραγωγικότητα και την υγεία. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΕ συζητά εδώ και χρόνια την κατάργηση του μέτρου, αν και δεν έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση.