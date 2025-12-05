Αλεξανδρούπολη: Νεκρό βρέθηκε ζευγάρι μέσα στο σπίτι του - Από τι πέθαναν, οι πρώτες εκτιμήσεις

Νεκρό βρέθηκε ένα ζευγάρι στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, οι δύο άνθρωποι φαίνεται πως είχαν χάσει τη ζωή τους από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, χωρίς κανείς να το έχει αντιληφθεί μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Οι συγγενείς, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους εδώ και μέρες, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα χωρίς ανταπόκριση, ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, άνοιξαν την πόρτα και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι.

Αλεξανδρούπολη: Από τι πέθανε το ζευγάρι - Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις γεννήτριας βενζίνης, ενώ όλα δείχνουν ότι οι δύο άνθρωποι πέθαναν στον ύπνο τους.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι είχε τη γεννήτρια βενζίνης εντός της οικίας του για παροχή ρεύματος και βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο όπου εντοπίστηκαν.

Τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση.