Αγρότες: «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας» - Διανυκτέρευσαν με τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή

Με τα τρακτέρ τους έξω από τη Βουλή, διανυκτέρευσαν δεκάδες αγρότες το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Συντάγματος.

Λίγα λεπτά πριν τις 19:30 το απόγευμα της Παρασκευής ολοκληρώθηκε το αγροτικό συλλαλητήριο, στο οποίο συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο συλλαλητήριο έδωσαν το παρών περίπου 2.500 άτομα, ενώ στη συνέχεια αγρότες με πάνω από 40 τρακτέρ, πέρασαν το βράδυ τους στην πλατεία Συντάγματος και αναμένεται να αποχωρήσουν σήμερα σταδιακά.

Μάλιστα η Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή και σήμερα, μέχρι να αποχωρήσουν όλα τα οχήματα.

Έξω από τη Βουλή παρατάχθηκαν δεκάδες αγροτικά μηχανήματα, μια εικόνα που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες περιέγραψαν ως «μήνυμα» ότι τα βασικά αιτήματά τους παραμένουν ανοικτά.

Τα αιτήματα των αγροτών

Από την πλευρά τους, οι αγρότες υποστήριξαν ότι η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα, ωστόσο τα βασικά αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Ξεκαθάρισαν δε, ότι η προσπάθεια και ο αγώνας τους θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις. Υπενθυμίζεται πως στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, τα καύσιμα, η ενέργεια και τα γεωργικά εφόδια, καθώς και η αναθεώρηση του πλαισίου αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Ζητούν πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές τους και διασφάλιση δίκαιων και βιώσιμων τιμών για τα προϊόντα τους. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι ομιλητές τόνισαν ότι οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν τις καλλιέργειες μη βιώσιμες, υπογραμμίζοντας την πίεση που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στην καθημερινότητά του.

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας», ανέφερε μιλώντας στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ο Ρίζος Μαρούδας, από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.