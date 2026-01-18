Αγρότες: Αύριο η νέα συνάντηση με Μητσοτάκη - Οι τρεις «κόκκινες γραμμές» που θα θέσουν

Για τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας έχει οριστεί η συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα κατέληξαν στη συγκρότηση 25μελούς επιτροπής, η οποία θα συμμετάσχει στον διάλογο, παρουσία έξι παρατηρητών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους, καθώς η κυβέρνηση έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση να παραμείνουν ανοικτές οι οδικές αρτηρίες και να μην συμμετάσχουν άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές ή εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά. Ανοικτά παραμένουν και τα τελωνεία.

Έως αργά το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιούνταν συνεχείς συσκέψεις στα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο οι αγρότες να καταλήξουν στα αιτήματα που θα θέσουν στον πρωθυπουργό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι «κόκκινες γραμμές» που θέτουν είναι τρεις:

η μείωση του κόστους παραγωγής,

η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για αγρότες και κτηνοτρόφους,

και η αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς, η οποία έχει οδηγήσει ήδη στη θανάτωση περισσότερων από 400.000 ζώων.

Παραγωγοί από την Πέλλα και το Κιλκίς που βρίσκονται στο μπλόκο των Ευζώνων επισημαίνουν ότι αρκετοί συνάδελφοί τους παραμένουν απλήρωτοι εδώ και έναν χρόνο, λόγω ελέγχων του αρμόδιου υπουργείου που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες, ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ του ΕΡΤNews.

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών παραμένει ανοικτή, με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στο πλάι, ενώ κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Εγνατία Οδό και στα τελωνεία.

Για τα μπλόκα που έχουν ήδη συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, εκτιμάται ότι τις επόμενες ημέρες –μετά τη συνάντηση της Δευτέρας– τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν από τα σημεία όπου βρίσκονται.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν σε στάση αναμονής, συμπληρώνοντας 50 ημέρες κινητοποιήσεων. Η αερογέφυρα έχει δοθεί εδώ και ημέρες στην κυκλοφορία, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή για όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ωστόσο η διέλευση μέσα από το μπλόκο δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας, λόγω του μεγάλου αριθμού των τρακτέρ.

Τα αγροτικά μηχανήματα παραμένουν σταθμευμένα δεξιά και αριστερά της εθνικής οδού και θα παραμείνουν εκεί έως την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Μαξίμου. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι θα επιστρέψουν στα μπλόκα για να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων, ενώ θα ακολουθήσουν γενικές συνελεύσεις για τη λήψη αποφάσεων ως προς τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι στη συνάντηση θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους, επιδιώκοντας να πείσουν την κυβέρνηση ότι υπάρχουν περιθώρια, αλλά και ανάγκη, για μεγαλύτερη οικονομική στήριξη, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΕΡΤNews.

Πιο αναλυτικά, αναμένεται:

να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για το χαμένο εισόδημα όχι μόνο στο βαμβάκι και το σιτάρι, αλλά και σε άλλα προϊόντα,

να ζητήσουν μέτρα στήριξης για το αγροτικό πετρέλαιο, ώστε –όπως τονίζουν– να εξασφαλιστεί μια πιο βιώσιμη και δίκαιη λύση.

Τους αγρότες της Θεσσαλίας θα εκπροσωπήσουν δέκα άτομα, επιλεγμένα από τους ίδιους τους παραγωγούς από τη Λάρισα, τη Μαγνησία, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Σημειώνεται ότι οι έξι παρατηρητές που θα παρευρεθούν στη συνάντηση θα είναι επίσης αγρότες και κτηνοτρόφοι και θα καταγράφουν αναλυτικά τη συζήτηση, ώστε να ενημερώσουν στη συνέχεια τα μπλόκα και τις συνελεύσεις για όσα ειπωθούν και αποφασιστούν.

Για σήμερα, δεν έχει προγραμματιστεί κάποια κινητοποίηση ή σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας, καθώς πρόκειται για ημέρα πένθους για τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος θα εκφράσει τη συμπαράστασή του στον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα, που κηδεύει σήμερα τον πατέρα του.

Η αντιπροσωπεία που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό είναι:

Ορμένιο: ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα: ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα: ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας: ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα: ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ευζώνους: ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική: ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία: ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Αρτα: ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο: ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια Χανίων: ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου: ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας: ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία: ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κτηνοτρόφος

Σιάτιστα: ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ- Κτηνοτρόφος /ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αγρότης

Ξάνθη: ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κτηνοτροφος

Σέρρες: ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης: ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ μελισσοκόμος/πρόεδρος Ομοσπονδίας μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε 65: ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ /ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας: ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ /ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ /ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ (κλάδος αλιείας)/ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ (κτηνοτρόφος)