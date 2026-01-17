Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα στους αγρότες» - Οι δηλώσεις για εκλογές, Καρυστιανού και Ράμα

Τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή επικαιρότητα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επερχόμενη συνάντησή του με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου και ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται να δώσει (σ.σ. η κυβέρνηση) άλλα χρήματα».

«Η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ ουσιαστική και πολλές φορές συζητούνται θέματα πίσω από κλειστές πόρτες που δεν απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, όπως η εκπαίδευση των αγροτών και το νερό», δήλωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο κανάλι του Alpha και τον Νίκο Μάνεση.

Όπως είπε, «θα τους υποδεχθώ και θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα, δεν το επιτρέπουν ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια που θέτει η Ευρώπη».

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, δήλωσε ότι κατανοεί τους λόγους που έγιναν, επισημαίνοντας ότι υπήρχε ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως «οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν και μάλιστα με πιο σωστό τρόπο, γι’ αυτό και περίσσεψαν χρήματα». Όπως εξήγησε, το νέο σύστημα μπορεί πλέον να εντοπίζει όσους λάμβαναν χρήματα χωρίς να τα δικαιούνται, ποσό που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ερώτηση για τις ύβρεις του κ. Ανεστίδη, ο πρωθυπουργός σχολίασε ότι δεν θέλει να επεκταθεί, σημειώνοντας πως «Όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματα τους. Δυστυχώς, για 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας, άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν εμπειρία στα μέσα καταφεύγουν σε ακρότητες», προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί πως αυτή είναι η εικόνα του πρωτογενούς τομέα.

Εκλογές και Καρυστιανού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκαθάρισε ότι «οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027». Ερωτηθείς για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και την παρουσία της στις δημοσκοπήσεις, σχολίασε ότι είναι «παράξενο και δημοσκοπικά αμφίβολο να μετρώνται κόμματα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Θα αποτυπωθεί η πραγματικότητα, μόνο όταν έχουμε συγκεκριμένες εξαγγελίες», προσθέτοντας πως «υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να είναι κάποιος γονιός θύματος μιας τραγωδίας μέχρι να γίνει αρχηγός κόμματος».

«Ο Ράμα αυτή τη φορά είπε "χοντράδα"»

Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού, είπε ότι γνωρίζει τον κ. Ράμα εδώ και πολλά χρόνια και ότι έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης, ο οποίος πολλές φορές τον οδηγεί να λέει πράγματα που δεν θα έπρεπε.

«Αυτή τη φορά είπε μια "χοντράδα" και κατάλαβε το λάθος του. Κρατώ τη διόρθωση· ήταν μια άτυχη δήλωση και καλύτερα να την αφήσουμε πίσω μας», κατέληξε.