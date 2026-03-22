ΕΛΛΑΔΑ
Άγρια δολοφονία στην Καρδίτσα: Νεκρός γνωστός λαϊκός τραγουδιστής

Ο 51χρονος έφερε στο σώμα του τραύματα από μαχαίρι - Προσήχθη ένα άτομο - Το βίντεο που εξετάζουν οι αρχές

The LiFO team
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ Facebook Twitter
Άγρια δολοφονία γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός 51χρονος λαϊκός τραγουδιστής στην Καρδίτσα, έξω από την είσοδο σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του, ενώ το σπίτι στην είσοδο του οποίου εντοπίστηκε, δεν είναι το δικό του. Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, που ερευνούν τις συνθήκες της δολοφονίας.

Η Αστυνομία συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ μέχρι στιγμής έχει προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, έξω από το οποίο βρέθηκε το θύμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο προσαχθείς φέρεται να υποστηρίζει ότι απουσίαζε από την οικία την ώρα που εκτιμάται ότι έγινε το έγκλημα. Ο ίδιος φέρεται να είχε παραχωρήσει το σπίτι για το συγκεκριμένο βράδυ στον 51χρονο, ο οποίος κατά πληροφορίες φαίνεται πως έφτασε εκεί συνοδευόμενος από μια γυναίκα και ακόμη δύο άτομα.

Ο άνδρας που προσήχθη φέρεται να υποστηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Mega, ότι τα δύο αυτά άτομα -και όχι η γυναίκα- ενδέχεται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Παράλληλα, βίντεο που εξετάζουν οι αστυνομικοί φέρεται να καταγράφει δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Mega

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

