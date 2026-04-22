Άγιος Δημήτριος: 25χρονος βρέθηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου

Νεκρός βρέθηκε πριν από λίγο 25χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για τραυματισμό από μαχαίρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προηγήθηκε ή υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το περιστατικό.

Στο σημείο βρίσκεται αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, το θύμα είναι γιός υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και μένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από τις αστυνομικές δυνάμεις και από την πρώτη στιγμή βρίσκονται επιτόπου αξιωματικοί που συλλέγουν στοιχεία για την υπόθεση.

