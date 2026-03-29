Άγιο Όρος: Το «άγνωστο» ρήγμα που δίνει τους σεισμούς - Αντέχουν οι Μονές;

Στις αυτοψίες στο Άγιο Όρος, μετά τη σεισμική δραστηριότητα, αναφέρθηκε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο Άγιο Όρος εδώ και 22 μήνες έχουμε μια σεισμική δραστηριότητα από μια συγκεκριμένη περιοχή, από ένα συγκεκριμένο ρήγμα το οποίο προκαλεί εξάρσεις συνεχείς και υφέσεις. Έχουμε δηλαδή 22 μήνες όπου έχουμε, μπορεί να μετρήσει κανένας τουλάχιστον 7 διεγέρσεις και αντίστοιχες υφέσεις».

Έτσι λοιπόν, «έχουμε να κάνουμε με μια σεισμικότητα η οποία έχει χαρακτηριστικά με μικρά μεγέθη. Βέβαια αποτελείται από σεισμούς μικρών μεγεθών. Ο μεγαλύτερος ήταν πριν ένα χρόνο περίπου που ήταν ένας σεισμός της τάξεως των 5,3 βαθμών. Οι υπόλοιποι σεισμοί, εκατοντάδες σεισμοί θα έλεγε κανένας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με πολύ μικρότερα μεγέθη. Έχει χαρακτηριστικά δηλαδή ότι έχουμε πολύ μικρά μεγέθη, ένας μόνο σεισμός ξεπέρασε τα 5 Ρίχτερ και βέβαια επανήλθε δριμύτερη το βράδυ της Τετάρτης με έναν σεισμό της τάξεως των 4,9 βαθμών».

Όπως εξήγησε, είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως. Είναι ένα ρήγμα αυστηρά εντοπισμένο στον υποθαλάσσιο χώρο, βγαίνει και λίγο στη ξηρά. Αυτό το ρήγμα προκαλεί όλη αυτή τη δραστηριότητα. που επηρεάζει πολύ τις Μονές του Αγίου Όρους».

Σεισμός στο Άγιο Όρος: Αντέχουν οι Μονές;

Όσο για τις Μονές και αν αντέχουν, φανέρωσε: «Οι Μονές είναι σύνθετα, ουσιαστικά δομήματα σε σύνθετα κτίρια, βέβαια είναι πολύ παλιά αφενός, αφετέρου είναι πάρα πολύ ανθεκτικά γιατί είναι τώρα αρκετοί αιώνες που έχουν υποστεί αλλεπάλληλες σεισμικές δραστηριότητες. Αντέχουν. Εκείνο το οποίο φοβάμαι εγώ είναι τα κτίρια, τα συνοδά κτίρια, δηλαδή τα κτίρια τα οποία είναι συνοδά στον κύριο όγκο των μοναστηριών, αποθήκες, ενδεχομένως εγκαταλελειμμένα κτήρια, μη συντηρημένα κτίρια».

«Εκείνο στο οποίο είμαστε σίγουροι είναι ότι δεν μπορεί να πάμε σε μεγάλα μεγέθη, γιατί η ενέργεια έχει ήδη εξαντληθεί. Δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να έχουμε κάποιους σεισμούς οι οποίοι να μας προβληματίζουν. Απλά και μόνο είναι το θέμα ότι τμήματα των Μονών είναι ιδιαίτερα τρωτά λόγω του χρόνου και λόγω της κατάστασης που βρίσκονται και εκεί υπάρχει το πρόβλημα γιατί είναι και η ιστορία που βαραίνει πάρα πολύ το όλο θέμα στην προκειμένη περίπτωση» κατέληξε.