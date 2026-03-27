Λέκκας για σεισμό στο Άγιο Όρος: «Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε έναν επιστημονικό γρίφο»

Στον πρόσφατο σεισμό των 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), καθηγητής του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας, συγκεκριμένα, μίλησε στη Β’ Ενότητα: «Φυσικές Καταστροφές και Πολιτική Προστασία», στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» στη Θεσσαλονίκη.

«Η ανάλυση - εκτίμηση κινδύνου είναι κοινωνική ευθύνη» τόνισε αρχικά ο κ. Λέκκας, ενώ χαρακτήρισε «επιστημονικό γρίφο» τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται τα τελευταία δύο χρόνια στο Άγιο Όρος.

Σεισμός στο Άγιο Όρος: Γιατί τον χαρακτήρισε «επιστημονικό γρίφο» ο Λέκκας

Σε δηλώσεις του, στο περιθώριο του συνεδρίου, για τη σεισμική δραστηριότητα στο Άγιο Όρος, ο καθηγητής περιέγραψε μια εξελισσόμενη κατάσταση με επιστημονικό ενδιαφέρον αλλά χωρίς λόγο πανικού. «Για το Άγιο Όρος έχουμε έναν επιστημονικό γρίφο, ο οποίος αναπτύσσεται τα δύο τελευταία χρόνια… έχουμε μία συνεχή δραστηριότητα από ένα συγκεκριμένο ρήγμα χερσαίο και θαλάσσιο», σημείωσε, εξηγώντας ότι η σεισμικότητα παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Όπως ανέφερε, «το μέγιστο μέγεθος ήταν πριν 14 μήνες, 5,3 Ρίχτερ, ενώ η πρόσφατη έξαρση είχε μέγιστο μέγεθος 4,9», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχει κίνδυνος για τις μονές και τις γύρω περιοχές, με τέτοια μεγέθη».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η δραστηριότητα θα συνεχιστεί σε παρόμοια επίπεδα και συνέχισε: «Δεν είμαστε σε θέση να δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία και τι ακριβώς χαρακτηριστικά θα έχει». Επεσήμανε, πάντως, ότι «είναι πολύ δύσκολο να πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη» και υπογράμμισε ότι είναι «πιθανόν να πάμε σε πιο ήπιες καταστάσεις, δεδομένου ότι έχει εκτονωθεί μεγάλο μέρος της ενέργειας τα προηγούμενα δύο χρόνια».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ