Έναρξη διαλόγου μόνο με απομάκρυνση των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Αθήνα, διαψεύδοντας την ανακοίνωση του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, περί συμφωνίας για τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση που έκανε ο Στόλτενμπεργκ μέσω Twitter, το βράδυ της Πέμπτης, διαψεύστηκε γρήγορα από την Αθήνα, ενώ η Τουρκία από την πλευρά της δήλωσε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία του γ.γ. του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας όμως ότι δεν αφορά τα εκκρεμή ζητήματα ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η «Καθημερινή», ο Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε στο γραφείο του τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Σε μια συνάντηση πέντε λεπτών, τους έδωσε έγγραφο μιας σελίδες με τις προτάσεις του.

Το έγγραφο αυτό, μεταβιβάστηκε στα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, ακολουθώντας την υπηρεσιακή οδό. Έπειτα από διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, οι αρμόδιες αρχές στην Αθήνα αποφάσισαν να απαντήσουν ότι γίνεται επί της αρχής δεκτή η πρόταση για διάλογο, όμως προηγείται η αποχώρηση του Orus Reis από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μέχρι να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει τεχνικός διάλογος. Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ είχε ζητήσει να συνομιλήσει με τον Νίκο Δένδια για το θέμα.

Η ανακοίνωση του Στόλτενμπεργκ

Το βράδυ της Πέμπτης ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, μέσω Twitter ανακοίνωσε ότι Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να μπουν σε τεχνικές συζητήσεις.

«Έπειτα από τις συζητήσεις μου με την ελληνική και την τουρκική ηγεσία, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να μπουν σε τεχνικής συζητήσεις στο ΝΑΤΟ, για να δημιουργηθούν μηχανισμοί στρατιωτικής αποτροπής σύγκρουσης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος περιστατικών και ατυχημάτων στην ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε η ανακοίνωση.

