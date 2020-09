Την ετοιμότητά της για άνευ όρων διάλογο με την Ελλάδα διεμήνυσε η Τουρκία δια του υπουργείου Εξωτερικών, στην πρώτη αντίδραση μετά τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση τού τουρκικού ΥΠΕΞ τονίζεται πως η Άγκυρα στηρίζει την πρωτοβουλία Στόλτενμπεργκ για την έναρξη στρατιωτικών - τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών και αναμένει να πράξει αναλόγως και η Αθήνα.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την μείωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και την αποφυγή ατυχημάτων μεταξύ ναυτικών και αεροπορικών μονάδων.



Η πρωτοβουλία αυτή, του γγ η οποία υποστηρίζεται από τη χώρα μας αποσκοπεί στην έναρξη στρατιωτικών – τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οι συνομιλίες αυτές που αποσκοπούν στην εκτόνωση δεν σχετίζονται με την επίλυση των διμερών θεμάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά κατ' ουσίαν με τις διευθετήσεις που έθεσαν προηγουμένως σε διμερές επίπεδο οι στρατιωτικές αρχές των δύο χωρών.

Αναμένουμε να στηρίξει την Ελλάδα αυτή την πρωτοβουλία του ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Εξάλλου, θέλουμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να προσέλθει σε διάλογο χωρίς προϋποθέσεις για την εξεύρεση δίκαιων και μόνιμων λύσεων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα προβλήματα με την Ελλάδα».

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter ο γ.γ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε ότι Ελλάδα και Τουρκία συμφώνησαν να ξεκινήσουν συνομιλίες προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Μετά τις συζητήσεις μου με Έλληνες και Τούρκους ηγέτες, οι δύο Σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο στο ΝΑΤΟ για τη θέσπιση μηχανισμών στρατιωτικής αποκλιμάκωσης με σκοπό τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

