Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα, samos24.gr, επί τόπου έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής ενώ στο σημείο βρέθηκαν ο δήμαρχος Ανατολικής, Σάμου Γιώργος Στάντζος και αντιδήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου Βασίλης Πανουράκης.

A fire broke out in #Vathy camp, #Samos an hour ago leaving around 100 people without shelter. MSF teams are close to the camp & ready to offer medical care & psychological support to those affected by the fire. We cannot confirm any information regarding the cause of the fire. pic.twitter.com/oVQKS0eEyD