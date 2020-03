Την πληροφορία περί νεκρού πρόσφυγα που διακινήθηκε νωρίτερα από τουρκικά, διαψεύδει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθαρίζει πως «το βίντεο που δείχνει νεκρό στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι fake. Καλούμε όλους να είναι προσεκτικοί στη μετάδοση ειδήσεων που εξυπηρετούν την τουρκική προπαγάνδα».

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda