ΕΣΥ: Δύο ειδικευμένοι γιατροί του «Γ. Γεννηματάς» συνταγογραφούσαν παράνομα ακριβό αντιδιαβητικό

Δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών δημόσιου νοσοκομείου σχηματίστηκε για παράνομες συνταγογραφήσεις ακριβού αντιδιαβητικού φαρμάκου, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προμηθεύονταν και μεταπουλούσαν, χρησιμοποιώντας κωδικούς συναδέλφων τους και χωρίς γνώση των ασθενών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία γιατρού του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς». Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, οι δύο ειδικευόμενοι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες.

Τέσσερις παράνομες συνταγογραφήσεις

Σύμφωνα με την αστυνομία, τον Δεκέμβριο του 2024, σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς ιατρών άλλης κλινικής και προχώρησαν σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση του σκευάσματος σε ασθενείς των οποίων το ιατρικό ιστορικό δικαιολογούσε τη χορήγηση.

Στη συνέχεια, μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής και εκτέλεσαν οι ίδιοι τις συνταγές, προμηθευόμενοι το φάρμακο με σκοπό τη μεταπώλησή του, αποκομίζοντας, όπως αναφέρεται, σημαντικό οικονομικό όφελος.

Οι συνταγογραφήσεις έγιναν εν αγνοία τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών της άλλης κλινικής. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη τον γιατρό που κατήγγειλε την υπόθεση, τονίζοντας ότι «καμία τέτοια συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ».

Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» τον οποίο και συγχαίρω. Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν την μυστικότητα των κωδικών… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 10, 2025

«Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν τη μυστικότητα των κωδικών τους για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους», πρόσθεσε, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να ελέγχουν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο και να καταγγέλλουν άμεσα τυχόν φάρμακα που εμφανίζονται να έχουν χορηγηθεί χωρίς να τα έχουν λάβει.

