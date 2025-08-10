Κινηματογραφική διάσωση στο Φαράγγι της Σαμαριάς: Μετέφεραν στα χέρια 60χρονο άντρα για 3 χλμ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου η επιχείρηση διάσωσης ενός 60χρονου άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση στο Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά.

Ο τραυματίας, που υπέστη κατάγματα στα πλευρά και κακώσεις στον θώρακα, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το ελικοδρόμιο του δρυμού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η πρόσβαση στο σημείο του ατυχήματος – περίπου 4,5 χλμ. μέσα στο φαράγγι – ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι του δρυμού να τον μεταφέρουν στα χέρια για περίπου δύο ώρες, διανύοντας επτά χιλιόμετρα με τη βοήθεια φιάλης οξυγόνου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 11 μέλη του προσωπικού του δρυμού, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί, καθώς και ένας πυροσβέστης από την Αγία Ρουμέλη. Ο 60χρονος είναι γνωστός περιπατητής και μέλος ορειβατικού συλλόγου που είχε συμβάλει στον εντοπισμό αγνοούμενου Γερμανού τον περασμένο χειμώνα.

Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, με 10 πυροσβέστες από την 3η ΕΜΑΚ και την 19η ΕΜΟΔΕ, υπαλλήλους από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης και τη συνδρομή ελικοπτέρου λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.