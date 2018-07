Για αμέλεια κατηγορούν τους διοργανωτές και τους τεχνικούς του Up Festival, στην Αμοργό, πολλοί από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, μετά την κατάρρευση του φωτισμού της σκηνής στις 14 Ιουλίου.

Σε επιστολή τους προς τo LIFO.gr οι καλλιτέχνες κατηγορούν τους τεχνικούς ότι αγνόησαν τις προδιαγραφές ασφαλείας, με αποτέλεσμα να ανατραπεί η δομή που συγκρατούσε το φωτισμό στο πίσω μέρος της σκηνής, πέφτοντας με δύναμη στους μουσικούς που έπαιζαν εκείνην την ώρα.

Οι καλλιτέχνες που υπογράφουν την επιστολή, καταγγέλλουν πως από το περιστατικό τραυματίστηκε και αιμορράγησε ανεξέλεγκτα, επί σκηνής, ένας μουσικός, ενώ από την πλευρά της, η διοργανώτρια εταιρεία αποδίδει το ατύχημα σε μία ριπή του ανέμου που έριξε τη βάση του φωτισμού, «χωρίς ευτυχώς κάποιο σοβαρό τραυματισμό».

Ολόκληρη η ανακοίνωση των καλλιτεχνών που έγιναν μάρτυρες του συγκεκριμένου περιστατικού στο LIFO.gr



«Το Σάββατο 14 Ιουλίου στην 4η προγραμματισμένη ημέρα του UP festival στην Αμοργό, με line up: Pale Oaks - Sillyboys Ghost Relatives - Σtella - Παύλος Παυλίδης, τα πράγματα πήραν μια απροσδόκητη και επικίνδυνη τροπή μόλις είχε ολοκληρώθηκε η εμφάνιση της Σtella και είχε ανέβει στη σκηνή ο Παύλος Παυλίδης με την μπάντα του.



Καθώς η συναυλία διεξαγόταν κανονικά με όλο τον κόσμο από κάτω να παρακολουθεί, ανατράπηκε η τράσα που κρατούσε όλο το φωτισμό στο πίσω μέρος της σκηνής και έπεσε με δύναμη πάνω στο stage και κατ' επέκταση στους μουσικούς που εκείνη την ώρα έπαιζαν.



Ο κόσμος άρχισε να ουρλιάζει καθώς όλο αυτό εξελισσόταν μπροστά στα μάτια τους και για κάποια δευτερόλεπτα δεν γνωρίζε κανείς σε τι κατάσταση ήταν οι άνθρωποι που βρέθηκαν κάτω από την κατασκευή.



«Τρέξαμε όλοι έντρομοι πάνω στο stage και βρήκαμε τον Τόλη, μπασίστα του Παύλου, μέσα στα αίματα έχοντας χάσει κάθε επικοινωνία να αιμορραγεί ανεξέλεγκτα πάνω στη σκηνή».



Μετά από λίγο έσπευσαν οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας στην Αμοργό. Άλλοι δύο μουσικοί από την μπάντα τραυματίστηκαν στην πλάτη.



«Θα θέλαμε με το παρόν κείμενο να τονίσουμε στους αναγνώστες πώς ό,τι συνέβη δεν χαρακτηρίζεται από εμάς ως ατύχημα αλλά ως αμέλεια των διοργανωτών και των τεχνικών οι οποίοι έστησαν μια σκηνή αγνοώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η στήριξη της κατασκευής ήταν στατικά ανεπαρκης και αδιαμφισβήτητα ακατάλληλη για το συγκεκριμένο έδαφος και τις καιρικές συνθήκες».



Σταδιακά αποχώρησαν όλοι από το φεστιβάλ σε κατάσταση σοκ μετά από τις σκηνές που εξελίχθηκαν.



«Θεωρούμε όλοι τους εαυτούς μας πολύ τυχερούς που η κατάληξη δεν ήταν θανατηφόρα για κάποιον από εμάς».

Οι μουσικοι που συμμετείχαν στο Up Festival στης 14 Ιουλίου 2018 στην Αμοργό και υπογράφουν το κείμενο:

Ορέστης Μπενέκας

Αλεκος Βουλγαρακης

Δημητρης Οικονομου

Στέλλα Χρονοπούλου

Βελισσαριος Πρασσας

Ηλίας Αρωνίδης

Μανώλης Γιαννίκιος

Χαράλαμπος Κουρτάρας

Θοδωρής Κοντάκος

Γρηγόρης Μάγος

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας:



«Ένα ακόμη UP Festival έφτασε στο τέλος του. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήσασταν εκεί, καθώς και το νησί της Αμοργού.



Λυπούμαστε πολύ για την απρόσμενη διακοπή του κατά το τελευταίο live, όταν μια ριπή ανέμου έριξε την βάση που στηρίζει τα φώτα ακριβώς πίσω και πάνω από τη σκηνή, ευτυχώς χωρίς κάποιο σοβαρό τραυματισμό.



Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ιατρική ομάδα του φεστιβάλ και η διασωστική ομάδα της Αμοργού που βρίσκεται σε κάθε UP Festival. Ένας από τους μουσικους χρειάστηκε να μεταφέρθεί στο Κέντρο Υγείας όπου διαπιστώθηκε θλαστικό τραύμα στο μέτωπο το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα ενώ ακολούθησε όλος ο προληπτικός έλεγχος (αξονική τομογραφία κτλ) και έλαβε εξιτήριο. Τόσο ο τρόπος όσο και η ίδια η διακοπή του φεστιβάλ μας έχει στεναχωρήσει ουσιαστικά και σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να δημιουργηθεί μια τετοια αναστάτωση.Θέλοντας να αποφύγουμε βιαστικά συμπεράσματα αργήσαμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, βρισκόμαστε σε διαδικασία διερεύνησης των λόγων για τους οποίους προκλήθηκε το συγκεκριμένο συμβάν.



Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε:

Όλα τα συγκροτήματα: ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ & 100C // Vodka Juniors // 12o Pithiko // Βέβηλο // Jack Heart & The Love Ghosts // CHICKN // Σtella // Bazooka // The Man from Managra // Tango with Lions (band) // Bad Movies // Sillyboy's Ghost Relatives // Menta // Lip Forensics // Pale Oaks // Laternative // MOOD. // Kwstas Karavokyris // Dimitris Bouras // Maya Bösch - Sturmfrei Company - FLUX Laboratory και τον ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΙΔΗ & B Movies για όλα αυτά τα χρόνια».