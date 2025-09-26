ΥΠΠΟ: Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Δελφών

Με επεμβάσεις στο ανατολικό και το δυτικό ανάλημμα συνεχίζεται το έργο αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Δελφών, στο πλαίσιο εκτεταμένου προγράμματος προστασίας που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανάταξη βαθμίδων και εδωλίων, τη συμπλήρωση του κοίλου με διάσπαρτα ή νέα εδώλια, την αποκατάσταση των ορθοστατών της ορχήστρας, την ενίσχυση των αναλημμάτων, καθώς και την αντιμετώπιση της απορροής ομβρίων υδάτων με έργα ενίσχυσης πρανών και αποστραγγιστικά συστήματα. Το έργο εκτελείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έχει προϋπολογισμό 1,7 εκατ. ευρώ.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «η προστασία και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών αποτελεί προτεραιότητα», υπογραμμίζοντας ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ένα συνολικό σχέδιο θωράκισης του χώρου απέναντι στα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί έργα αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, ενώ προχωρούν επεμβάσεις αποκατάστασης στο συγκρότημα των ανατολικών θερμών, στο δυτικό τμήμα της αρχαίας πόλης και στο Γυμνάσιο, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

Το δυτικό ανάλημμα του θεάτρου, μήκους 34 μ. και ύψους έως 3,5 μ., εμφανίζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας, με απογύμνωση τμημάτων του κοίλου, μετακινήσεις λίθων, ρηγματώσεις και αισθητικές επιβαρύνσεις. Οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αποσκοπούν στη σταθεροποίηση του μνημείου και στη διασφάλιση της λειτουργίας του ως σημαντικού πολιτιστικού και τουριστικού πόλου για τη Στερεά Ελλάδα και τη χώρα.

