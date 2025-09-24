ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολιτισμός

Αποκαθίσταται και ανοίγει στο κοινό το μυκηναϊκό τείχος στην Ακρόπολη

Οι εργασίες, που θα ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026, περιλαμβάνουν τη στερέωση και αποκατάσταση δύο τμημάτων του τείχους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αποκαθίσταται και ανοίγει στο κοινό το μυκηναϊκό τείχος στην Ακρόπολη Facebook Twitter
Άποψη του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης με περιοχή της επέμβασης
0

Σημαντικό έργο αποκατάστασης και ανάδειξης δρομολογεί το υπουργείο Πολιτισμού στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Το μυκηναϊκό τείχος, που σώζεται στο ανατολικό πλάτωμα του Βράχου κοντά στο Παλαιό Μουσείο, θα αποκατασταθεί και για πρώτη φορά θα αποδοθεί επισκέψιμο στο κοινό, μέσω ειδικής νέας διαδρομής.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Ακρόπολη δεν αποτελεί μόνο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αλλά και τόπο όπου συναντώνται διαφορετικές ιστορικές περίοδοι. «Με την αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους φωτίζουμε άγνωστες πτυχές της ιστορίας του Βράχου και διευρύνουμε την εμπειρία του επισκέπτη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας και ανάδειξης των μνημείων.

Αποκαθίσταται και ανοίγει στο κοινό το μυκηναϊκό τείχος στην Ακρόπολη Facebook Twitter
Μυκηναϊκό τείχος. Τμήμα Β

Οι εργασίες, που θα ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026, περιλαμβάνουν τη στερέωση και αποκατάσταση δύο τμημάτων του τείχους: του ανατολικού-νοτιοανατολικού τμήματος με θεμέλια πάνω στον φυσικό βράχο και του τμήματος που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Παλαιού Μουσείου. Η αποκατάσταση τεκμηριώθηκε με φωτογραφικό υλικό του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, ενώ στο τείχος θα ενσωματωθούν και έξι διάσπαρτοι λίθοι που ταυτοποιήθηκαν πρόσφατα.

Αποκαθίσταται και ανοίγει στο κοινό το μυκηναϊκό τείχος στην Ακρόπολη Facebook Twitter
Μυκηναϊκό τείχος. Τμήμα Β

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις συντήρησης στο Ιερό του Πανδίονος, με γνώμονα τον σεβασμό των ιστορικών φάσεων, την ελάχιστη παρέμβαση και την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων.

Αποκαθίσταται και ανοίγει στο κοινό το μυκηναϊκό τείχος στην Ακρόπολη Facebook Twitter
Μυκηναϊκό τείχος. Τμήμα Α

Με την ολοκλήρωση του έργου, το ανατολικό τμήμα της Ακρόπολης θα ανοίξει για πρώτη φορά στο κοινό, προσφέροντας μια νέα εμπειρία περιήγησης που αναδεικνύει την προϊστορική οχύρωση του μνημειακού Βράχου.

Αποκαθίσταται και ανοίγει στο κοινό το μυκηναϊκό τείχος στην Ακρόπολη Facebook Twitter
Άποψη του μυκηναϊκού τείχους στο ανατολικό πλάτωμα της Ακρόπολης
Πολιτισμός

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κλαούντια Καρντινάλε: «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω»

Πολιτισμός / «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω» - Η Κλαούντια Καρντινάλε σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις

Η Iταλίδα ηθοποιός, που μεσουράνησε τη δεκαετία του '60, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια - Μέχρι πρόσφατα δήλωνε πως δεν θέλει να σταματήσει να δουλεύει και πως η συμμετοχή σε 135 ταινίες δεν είναι αρκετές
LIFO NEWSROOM
Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζέσικα Τσαστέιν και Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ντι Κάπριο, Τσαστέιν και Τσαγγάρη από αύριο στους κινηματογράφους

Η σπαρταριστή πολιτική κωμωδία του Πολ Τόμας Άντερσον, η νέα προκλητική δουλειά του Μισέλ Φράνκο και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Ελληνίδας δημιουργού ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Πολιτισμός / Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε, Ιταλίδα σταρ του «Γατόπαρδου», στα 87 της χρόνια

Γεννημένη στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938, η Κλαούντια Καρντινάλε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς, μεταξύ των οποίων οι Λουκίνο Βισκόντι, Φεντερίκο Φελίνι, Ρίτσαρντ Μπρουκς, Ανρί Βερνέιγ και Σέρτζιο Λεόνε.
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Η pop star επιστρέφει στους κινηματογράφους και αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό

Πολιτισμός / Τέιλορ Σουίφτ: Η pop star επιστρέφει στους κινηματογράφους και αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό

Έντεκα ημέρες απομένουν μέχρι την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ με την ίδια να ετοιμάζει ένα πάρτι κυκλοφορίας που θα προβληθεί στους κινηματογράφους
LIFO NEWSROOM
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Τα εγγόνια του μοιράζονται σπάνιες φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα μετά τον θάνατό του

Πολιτισμός / Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Τα εγγόνια του μοιράζονται σπάνιες φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα μετά τον θάνατό του

Ο θρυλικός ηθοποιός έφυγε σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο μια καριέρα γεμάτη αριστουργήματα, αλλά και την αγάπη της οικογένειάς του που αναδεικνύει την πιο προσωπική του πλευρά
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Ψηφιδωτά, νεκροπόλεις και δρόμος 15 μέτρων ανακαλύφθηκαν στη ρωμαϊκή Κλαυδιόπολη

Πολιτισμός / Τουρκία: Ψηφιδωτά, νεκροπόλεις και δρόμος 15 μέτρων ανακαλύφθηκαν στη ρωμαϊκή Κλαυδιόπολη

Ανακαλύψεις στην Κλαυδιόπολη (Μπολού) φέρνουν στο φως ρωμαϊκό στάδιο, επιγραφές, μνημεία μονομάχων και ίχνη από τη ρωμαϊκή ζωή στην Ανατολία. Η αρχαία πόλη απειλείται από τη σύγχρονη ανάπτυξη
LIFO NEWSROOM
 
 