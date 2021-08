Αν για κάποιους το να γίνεσαι 95 ετών σημαίνει ότι έχεις αποσυρθεί και φροντίζεις να ζεις αξιοπρεπώς, ευτυχής που έφτασες σχεδόν να μετράς έναν αιώνα ζωής, για τον θρύλο της αμερικανικής μουσικής Τόνι Μπένετ, ο οποίος συμπλήρωσε τα 95 του χρόνια στις 3 Αυγούστου σημαίνει απλώς ότι αποσύρεται οριστικά από τις ζωντανές συναυλίες κατ΄εντολήν, όπως είπε ο μάνατζέρ του, των γιατρών του.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε επί σκηνής σε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της Νέας Υόρκης με τη Lady Gaga, σε ένα αποχαιρετιστήριο σόου, λίγο πριν κυκλοφορήσει το δεύτερο κοινό τους άλμπουμ, "Love for Sale", στις 8 Οκτωβρίου. Οι δυο σταρς της μουσικής είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά το 2011 και αργότερα κυκλοφόρησε το κοινό τους άλμπουμ "Cheek to Cheek", το 2014.

Ο Μπένετ διαγνώστηκε με αλτσχάιμερ το 2016, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον θρύλο της μουσικής να κάνει ένα σόλο περίπου μισής ώρας κάνοντας τους θεατές να χειροκροτεί με μανία σχεδόν μετά από κάθε τραγούδι του. Ο Μπένετ τραγούδησε ανάμεσα σε άλλα το «Steppin 'Out with My Baby», το «Fly Meto the Moon» και το «Last Night When We Were Young», αναπολώντας την εποχή που όλοι ήταν νέοι.

«Δεν θα υπάρξουν επιπλέον συναυλίες», δήλωσε ο γιος του Danny Bennett στο Variety. «Αυτή ήταν μια δύσκολη απόφαση για εμάς, καθώς είναι ένας ικανός ερμηνευτής. Αυτή όμως είναι εντολή γιατρών. Η συνεχιζόμενη επιδείνωση της υγείας του είναι το πιο σημαντικό μέρος αυτού, και όταν η σύζυγος του Τόνι, η Σούζαν, άκουσε τους γιατρούς είπε κατηγορηματικά όχι στη συνέχιση των συναυλιών».

«Κουράζεται. Δεν θέλουμε να πέσει στη σκηνή, για παράδειγμα. Δεν ανησυχούμε για το αν μπορεί να τραγουδήσει. Ανησυχούμε, από φυσική άποψη ... για την ανθρώπινη φύση» είπε ο γιός του.

Tony Bennett, Lady Gaga - I Get A Kick Out Of You

Ο Τόνι Μπένετ ζει με τη σύζυγό του, Σούζαν, στο διαμέρισμά τους στη Νέα Υόρκη και η ασθένεια, εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς.

«Ο Τόνι Μπένετ δεν εμφανίζει αποπροσανατολισμό που μπορεί να ωθεί τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ να περιπλανώνται γύρω το σπίτι τους, καθώς και επεισόδια τρόμου, οργής ή κατάθλιψης που μπορεί να συνοδεύσουν την αποστασιοποίηση από την πραγματικότητα και, μάλιστα, μπορεί να μην αναπτύξει αυτά τα συμπτώματα», έγραψε το Variety όταν αποκαλύφθηκε η ασθένειά του.

Ο πιο διάσημος από τους Ιταλούς τραγουδιστές του "bel canto" ένας από τους πιο διάσημους και επιδραστικούς τραγουδιστές της τζαζ όλων των εποχών που θεωρείται από τον ίδιο τον Φρανκ Σινάτρα «ο καλύτερος τραγουδιστής της εποχής μας» συμπλήρωσε σχεδόν οκτώ δεκαετίες στο τραγούδι με μια καριέρα που θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει στη σόου μπιζ.

Ο Τόνι Μπένετ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1923 στην Αστόρια του Κουίνς. Έγινε τραγουδιστής σε νεαρή ηλικία, εν μέρει για να ξεφύγει από τη φτώχεια της ανατροφής του στην εποχή της μεγάλης αμερικανικής κρίσης ενώ ο πάτέρας του είχε πεθάνει όταν ο Τόνι ήταν δέκα ετών. Στο γυμνάσιο δούλευε σαν σερβιτόρος ενώ τραγουδούσε ιταλικά τραγούδια στα τοπικά ιταλικά εστιατόρια.

Μετά τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο στον οποίο υπηρέτησε τους επετράπη να συνεχίσει τις σπουδές που είχε διακόψει.Εντάχθηκε στο αμερικανικό θέατρο Wing, όπου έμαθε ιταλικό "bel canto" φωνητικό και τζαζ scatting. Στην καριέρα του κατάφερε κάτι μοναδικό να συνδέσει με την ποπ μουσική την κάντρι και έφτασε στην κορυφή τη δεκαετία του 60, για το μοναδικό στιλ με το οποίο τραγουδούσε. Κατέρρευσε και η καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 70 έφτασε στο ναδίρ εξαιτίας του εθισμού του στην κοκαΐνη. Έκανε μια ακόμα εκπληκτική επιστροφή στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90, απευθυνόμενη στους hipsters που εκτιμούσαν το φωνητικό του στιλ.

Tony Bennett, Amy Winehouse - Body and Soul

Mε την Έιμι Γουαϊνχάουζ ηχογράφησαν το 2011 το «Body & Soul», για το άλμπουμ του Duets ΙΙ, το οποίο κυκλοφόρησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, μετά από το θάνατό της.

«Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο καθένας θα μπορούσε να τραγουδήσει τζαζ, αλλά δεν μπορεί. Είναι ένα δώρο να μαθαίνεις πώς να συγχρονίζεις, αλλά είναι επίσης ένα πνεύμα που είτε γεννιέσαι είτε όχι. Και η Έιμι γεννήθηκε με αυτό το πνεύμα », είπε για την πρόωρα χαμένη τραγουδίστρια.

Πριν από επτά χρόνια η Lady Gaga έχει πει ότι ο Τόνι Μπένετ «έσωσε τη ζωή της» πείθοντάς την να συνεχίσει να τραγουδά όταν ήθελε να τα παρατήσει, τονίζοντας ότι ο Μπένετ είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να «συσχετιστεί». «Ήμουν τόσο λυπημένη», συνέχισε. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ένιωθα νεκρή. Και μετά πέρασα πολύ χρόνο με τον Τόνι. Δεν ήθελε παρά τη φιλία μου και τη φωνή μου ». Ο τότε 88χρoνος τραγουδιστής έγινε το πρότυπο της Gaga. Και με αυτήν αποχαιρετά μια θριαμβευτική καριέρα που σφράγισε την εποχή μας.