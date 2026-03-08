ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Όσκαρ 2026: Ανώνυμες ψήφοι αποκαλύπτουν το φαβορί για «ταινία της χρονιάς»

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος εφαρμόστηκε μια νέα διαδικασία ψηφοφορίας

Φωτ. αρχείου από το αγαλματίδιο των Όσκαρ / EPA
Η περίοδος της τελικής ψηφοφορίας για τα Όσκαρ 2026 ολοκληρώθηκε, αλλά η κούρσα για το βραβείο καλύτερης ταινίας παραμένει ανοιχτή.

Όπως αποκαλύπτουν ανώνυμες ψήφοι μελών της Ακαδημίας που συγκέντρωσε το Variety, η φετινή αναμέτρηση φαίνεται να εξελίσσεται σε μονομαχία ανάμεσα σε δύο ταινίες: το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ και το πολιτικό θρίλερ «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Οι ανώνυμες ψήφοι αποτελούν εδώ και χρόνια ένα από τα πιο ενδιαφέροντα «παρασκήνια» πριν την απονομή των Όσκαρ, καθώς αποκαλύπτουν τις σκέψεις και τις προθέσεις των μελών της Ακαδημίας.

Όσκαρ 2026: Πώς λειτουργεί η φετινή ψηφοφορία

Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος εφαρμόστηκε μια νέα διαδικασία ψηφοφορίας. Το ψηφιακό ψηφοδέλτιο των Όσκαρ είναι συνδεδεμένο με την πλατφόρμα προβολής της Ακαδημίας, όπου τα μέλη μπορούν να δουν τις υποψήφιες ταινίες. Με βάση τον νέο κανονισμό, οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν παρακολουθήσει όλες τις υποψήφιες ταινίες μιας κατηγορίας πριν ψηφίσουν.

Η αλλαγή αυτή καθυστέρησε τη διαδικασία για ορισμένα μέλη, αλλά στόχος είναι να περιοριστεί το φαινόμενο ψηφοφόρων που παλαιότερα συμπλήρωναν βιαστικά το ψηφοδέλτιο χωρίς να έχουν δει όλες τις ταινίες.

Σήμερα η Ακαδημία αριθμεί περίπου 11.126 μέλη, από τα οποία 10.136 έχουν δικαίωμα ψήφου. Το σώμα παραμένει κυρίως αμερικανικό και λευκό, αλλά τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο περιθώριο προώθησης της συμπερίληψης. Το 35% των μελών είναι γυναίκες, 22% προέρχεται από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες και το 21% είναι διεθνή μέλη.

Η μάχη για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας

Παρά το γεγονός ότι πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν πιθανό νικητή το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη», αρκετοί παραδέχονται ότι τελικά ψήφισαν το «Sinners». Ενδεικτικά, όπως περιγράφει ένας ψηφοφόρος στο Variety: «Πιστεύω ότι η ταινία του Άντερσον θα κερδίσει το Όσκαρ, αλλά εγώ ψήφισα το “Sinners”.»

Το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και στην κατηγορία σκηνοθεσίας: πολλοί θεωρούν ότι ο Πολ Τόμας Άντερσον θα επικρατήσει, αλλά αρκετοί δήλωσαν ότι ψήφισαν τον Ράιαν Κούγκλερ.

Η δυναμική αυτή θυμίζει τη σεζόν των Όσκαρ 2021, όταν πολλοί πίστευαν ότι ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν θα κέρδιζε το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου, αλλά τελικά αρκετοί ψηφοφόροι ψήφισαν τον Άντονι Χόπκινς.

Στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν φαίνεται να αποκτά ισχυρό προβάδισμα για το πρώτο του Όσκαρ χάρη στην παρουσία του στο «Sinners». Ωστόσο, δεν θεωρείται καθόλου αμελητέα η παρουσία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Μία Μάχη μετά την Άλλη» και του Ίθαν Χοκ στο «Blue Moon».

Αντίθετα, λιγότερη στήριξη φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει οι Τιμοτέ Σαλαμέ (“Marty Supreme”) και Βάγκνερ Μόουρα (“The Secret Agent”).

Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Τζέσι Μπάκλεϊ για την ταινία «Hamnet» εμφανίζεται ως η πιο σταθερή επιλογή μεταξύ των ψηφοφόρων.

Όσκαρ 2026: Οι κατηγορίες β’ ρόλων

Στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου, η μάχη φαίνεται να περιορίζεται σε τρεις ηθοποιούς, στον Ντελρόι Λίντο («Sinners»), στον Σον Πεν («One Battle After Another») και στον Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Sentimental Value»)

Αν και αρχικά ο Λίντο είχε προβάδισμα, τις τελευταίες ώρες πριν κλείσει η ψηφοφορία καταγράφηκε σημαντική άνοδος του Σον Πεν.

Στον Β’ Γυναικείο Ρόλο, ξεχωρίζουν δύο υποψήφιες, την Έιμι Μάντιγκαν και της Γούνμι Μοσάκου για το «Sinners», η οποία συγκεντρώνει ψήφους τόσο από υποστηρικτές της ταινίας όσο και από ψηφοφόρους άλλων φιλμ.

Τέλος, ως προς τις τεχνικές κατηγορίες, η ταινία «Frankenstein» φαίνεται να έχει σημαντικό προβάδισμα σε τεχνικές κατηγορίες όπως σκηνικά, κοστούμια, μακιγιάζ και κομμώσεις

Με πληροφορίες από Variety

