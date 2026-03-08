Πέθανε ο Country Joe McDonald, ο μουσικός του αντιπολεμικού ύμνου του Woodstock

Ο Country Joe McDonald, ο τραγουδιστής που συνδέθηκε όσο λίγοι με το αντιπολεμικό κλίμα της δεκαετίας του ’60 και τη θρυλική εμφάνιση στο Woodstock, πέθανε το Σάββατο στο σπίτι του στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας. Ήταν 84 ετών.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η σύζυγός του, Κάθι ΜακΝτόναλντ, αναφέροντας ότι οφειλόταν σε επιπλοκές από νόσο του Πάρκινσον.

Ο ΜακΝτόναλντ έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν στο Woodstock του 1969 ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε περίπου 400.000 θεατές και οδήγησε το κοινό σε ένα σατιρικό, προκλητικό σύνθημα πριν ξεκινήσει να τραγουδά το εμβληματικό αντιπολεμικό τραγούδι «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag», μια σάτιρα για τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

Country Joe McDonald: Ένα σύμβολο αντιπολεμικής κουλτούρας

Η στιγμή εκείνη, που απαθανατίστηκε στην ταινία και το soundtrack του φεστιβάλ, έγινε σύμβολο της αντιπολεμικής κουλτούρας της εποχής.

«Από τη στιγμή που φώναξα “Give us an F…”, έγινε μια στιγμή λαϊκής διαμαρτυρίας», είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του το 2002. «Είχε κάτι προκλητικό, που ταίριαζε πολύ με το πνεύμα της εποχής».

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν ο τραγουδιστής και βασικός δημιουργός των Country Joe and the Fish, μιας από τις πιο χαρακτηριστικές μπάντες της ψυχεδελικής σκηνής του Σαν Φρανσίσκο τη δεκαετία του ’60. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970 συνέχισε για δεκαετίες ως σόλο καλλιτέχνης, κυκλοφορώντας δεκάδες άλμπουμ.

Τα τραγούδια του συνδύαζαν πολιτικό σχόλιο, χιούμορ και πειραματισμό. Εκτός από τον ψυχεδελικό ήχο της εποχής, ενσωμάτωνε στοιχεία από folk, ragtime και avant-garde μουσική, ενώ οι στίχοι του συχνά σατίριζαν την πολιτική και την αμερικανική κοινωνία.

Παρότι δύο άλμπουμ των Country Joe and the Fish μπήκαν στο Top 40 του Billboard, το συγκρότημα δεν γνώρισε την εμπορική επιτυχία άλλων συγκροτημάτων της σκηνής του Σαν Φρανσίσκο, όπως οι Jefferson Airplane ή οι Grateful Dead. Παρ’ όλα αυτά, ο ΜακΝτόναλντ παρέμεινε πιστός στο πολιτικό και μουσικό του ύφος.

Country Joe McDonald: Ποιος ήταν

Ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ συνέχισε να γράφει τραγούδια για τις συνέπειες και τη μνήμη του πολέμου, κάτι που αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στο άλμπουμ «Vietnam Experience» (1986).

Ο Τζόζεφ Άλεν ΜακΝτόναλντ γεννήθηκε το 1942 στην Ουάσινγκτον. Οι γονείς του ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος και μάλιστα τον ονόμασαν προς τιμήν του Ιωσήφ Στάλιν. Μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, όπου άρχισε να παίζει κιθάρα από μικρή ηλικία.

Στα 17 του κατατάχθηκε στο Αμερικανικό Ναυτικό, ενώ αργότερα μετακόμισε στο Μπέρκλεϊ την περίοδο του κινήματος για την ελευθερία του λόγου. Εκεί ίδρυσε ένα underground περιοδικό και λίγο αργότερα σχημάτισε το συγκρότημα Country Joe and the Fish.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του παρέμεινε μια μορφή που συνδύαζε τη μουσική με την πολιτική σάτιρα και την κοινωνική κριτική.

Με πληροφορίες από New York Times