Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον μπήκε στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Ο Τζέιμς Κάμερον ανήκει πλέον στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων του Χόλιγουντ, έχοντας χτίσει την περιουσία του σχεδόν αποκλειστικά από την εμπορική επιτυχία των ταινιών του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, η καθαρή του περιουσία φτάνει το 1,1 δισ. δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους ελάχιστους σκηνοθέτες που έφτασαν σε αυτό το επίπεδο πλούτου χωρίς σημαντικά έσοδα εκτός κινηματογράφου.

Η οικονομική του θέση ενισχύεται περαιτέρω ενόψει της κυκλοφορίας του Avatar: Fire and Ash, του νέου κεφαλαίου στο κινηματογραφικό σύμπαν που δημιούργησε και το οποίο αναμένεται να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα εισπράξεων. Αν και η ταινία δεν προτάθηκε στις βασικές κατηγορίες των φετινών Χρυσών Σφαιρών, συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία Cinematic and Box Office Achievement, σε μια έμμεση αναγνώριση της εμπορικής της δυναμικής.

Στην πορεία μιας καριέρας τεσσάρων δεκαετιών, ο 71χρονος σκηνοθέτης έχει συνδεθεί με ορισμένες από τις πιο εμπορικές και τεχνολογικά απαιτητικές παραγωγές του σύγχρονου κινηματογράφου. Από τον Εξολοθρευτή και το Aliens τη δεκαετία του 1980 έως τον Τιτανικό και τις ταινίες Avatar, τα έργα του έχουν αποφέρει συνολικά σχεδόν 9 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από αυτή τη μακρόχρονη εμπορική διαδρομή. Σε αντίθεση με άλλους σκηνοθέτες που έφτασαν σε αντίστοιχα επίπεδα πλούτου μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκτός κινηματογράφου, ο Κάμερον βασίστηκε κυρίως σε αμοιβές, ποσοστά επί των κερδών και δικαιώματα εκμετάλλευσης των ταινιών του. Ο ίδιος, πάντως, απορρίπτει συστηματικά τον χαρακτηρισμό του δισεκατομμυριούχου και, μέσω εκπροσώπου του, αρνήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές εκτιμήσεις.

Ο ίδιος ο Κάμερον αρνείται ότι είναι δισεκατομμυριούχος

«Μακάρι να ήμουν δισεκατομμυριούχος», είχε δηλώσει πρόσφατα σε podcast του δημοσιογράφου Ματ Μπελόνι, προσθέτοντας ότι οι σχετικοί υπολογισμοί βασίζονται σε συμφωνίες που, όπως υποστηρίζει, δεν υπήρξαν ποτέ.

Η οικονομική του επιτυχία, ωστόσο, δεν στηρίχθηκε στην αποφυγή ρίσκου. Ο Κάμερον έχει επανειλημμένα αποδεχθεί χαμηλότερες αμοιβές ή καθυστερημένες αποδόσεις προκειμένου να διατηρεί τον δημιουργικό έλεγχο των έργων του. Σύμφωνα με το Forbes, τα έσοδά του από ποσοστά επί των εισπράξεων, άδειες εκμετάλλευσης και την ιδιοκτησία της εταιρείας παραγωγής Lightstorm Entertainment είναι εκείνα που διαμόρφωσαν τη σημερινή αξία της περιουσίας του.

Η διαδρομή έως εδώ μόνο προδιαγεγραμμένη δεν ήταν. Ο Κάμερον εγκατέλειψε τις σπουδές του και εργάστηκε ως οδηγός φορτηγού πριν βρει δουλειά ως βοηθός παραγωγής στη New World Pictures του Ρότζερ Κόρμαν, με εβδομαδιαία αμοιβή 175 δολαρίων. Το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, το Piranha II: The Spawning το 1981, εξελίχθηκε σε απογοήτευση, καθώς ο ίδιος απομακρύνθηκε από την παραγωγή έπειτα από μόλις δύο εβδομάδες και πληρώθηκε μόνο το μισό από το συμφωνηθέν ποσό.

Η καθοριστική στροφή ήρθε το 1984 με τον Εξολοθρευτή. Για να εξασφαλίσει ότι θα σκηνοθετήσει ο ίδιος την ταινία, πούλησε το σενάριο στην παραγωγό Γκέιλ Αν Χερντ έναντι ενός δολαρίου. Το ρίσκο απέδωσε, καθώς η ταινία απέφερε 78 εκατ. δολάρια με προϋπολογισμό μόλις 6,4 εκατ., εγκαινιάζοντας μία από τις πιο προσοδοφόρες κινηματογραφικές σειρές όλων των εποχών.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Κάμερον εδραίωσε τη θέση του στο Χόλιγουντ με ταινίες όπως το Aliens, το The Abyss και το Terminator 2: Judgment Day, αυξάνοντας σταθερά το κόστος και την τεχνική πολυπλοκότητα των παραγωγών του.

Από τον Τιτανικό, στο Avatar

Παρά την τεράστια επιτυχία του Τιτανικού, η Fox δίστασε αρχικά να προχωρήσει στο επόμενο σχέδιό του, ένα εγχείρημα επιστημονικής φαντασίας που θα διαδραματιζόταν σε έναν κόσμο δημιουργημένο σχεδόν εξ ολοκλήρου με ψηφιακά μέσα. Ο ίδιος ο Κάμερον παραδεχόταν ότι η τεχνολογία που απαιτούνταν για να υλοποιηθεί το Avatar όπως το είχε οραματιστεί δεν ήταν ακόμη διαθέσιμη.

Η πρόκληση αυτή εξελίχθηκε και σε οικονομικό βάρος. Στα πρώτα στάδια του πρότζεκτ, η δημιουργική του ομάδα εξάντλησε το κονδύλι των 10 εκατ. δολαρίων που είχε προβλεφθεί για έρευνα και ανάπτυξη, χωρίς να έχει ξεκινήσει η παραγωγή. Παρ’ όλα αυτά, ο Κάμερον επέμεινε στην ανάπτυξη νέων εργαλείων κινηματογράφησης.

Με κόστος περίπου 14 εκατ. δολαρίων, ανέπτυξε ένα νέο σύστημα τρισδιάστατων καμερών και συνέβαλε στη δημιουργία τεχνολογιών καταγραφής εκφράσεων και κίνησης που επέτρεψαν τη μεταφορά των ερμηνειών των ηθοποιών σε ψηφιακούς χαρακτήρες.

Το 2009, το Avatar σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία στο box office, προσεγγίζοντας τα 3 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Τα έσοδα του Κάμερον από την πρώτη ταινία εκτιμώνται, σύμφωνα με το Forbes, σε πάνω από 350 εκατ. δολάρια πριν τους φόρους και τις κρατήσεις, ενώ η ιδιοκτησία των δικαιωμάτων του κινηματογραφικού σύμπαντος απέφερε επιπλέον έσοδα από προϊόντα και θεματικά πάρκα.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον Τζέιμς Κάμερον

Η οικονομική άνεση που του εξασφάλισε το Avatar του επέτρεψε να στραφεί και σε άλλες δραστηριότητες, όπως η περιβαλλοντική δράση και η εξερεύνηση των ωκεανών. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον του για την τεχνολογία έχει επεκταθεί και πέρα από τον κινηματογράφο, με συνεργασίες στον χώρο της εικονικής πραγματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά ταύτα, ο κινηματογράφος παραμένει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του. Μετά την έγκριση νέων συνέχειων του Avatar, αφιέρωσε σχεδόν μία δεκαετία στην ανάπτυξη τεχνολογίας για το The Way of Water, το οποίο απέφερε 2,3 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Τα προσωπικά του κέρδη από την ταινία εκτιμώνται σε περίπου 250 εκατ. δολάρια.

Το νέο στοίχημα είναι το Avatar: Fire and Ash. Ο ίδιος έχει καταστήσει σαφές ότι η συνέχεια της σειράς θα εξαρτηθεί από την εμπορική πορεία της ταινίας, καθώς κάθε παραγωγή απαιτεί μεγάλα κεφάλαια και πολυετή προετοιμασία.

«Αν η πρώτη ταινία δεν είχε βγάλει τόσα χρήματα, δεν θα κάναμε τίποτα από όλα αυτά», έχει πει πρόσφατα. «Είναι σχεδόν παράλογο».

Με πληροφορίες από Forbes

