Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

Τι μεταφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Διονύσης Σαββόπουλος / Φωτ. NDPPHOTO
Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του, ο σπουδαίος καλλιτέχνης νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις του οικογενειακού του περιβάλλοντος, η υγεία του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και πλέον βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, όπως μεταφέρει το Star.

Κατά τις ίδιες πηγές ο Διονύσης Σαββόπουλος αναμένεται -εκτός απροόπτου να λάβει εξιτήριο εντός της επόμενης εβδομάδας. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανταποκρίνεται στην θεραπευτική αγωγή η οποία του χορηγείται, μεταδίδει η ΕΡΤ.

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που οδήγησε τον Διονύση Σαββόπουλο στο νοσοκομείο. Άλλωστε ο ίδιος δεν τοποθετείται δημόσια για τέτοια ζητήματα. Μόλις μερικούς μήνες πριν, μοιράστηκε για πρώτη φορά την εμπειρία του από τη μάχη που έδωσε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο -μια περιπέτεια που ξεκίνησε στα μέσα του 2020. Ωστόσο, ο σπουδαίος τραγουδοποιός συνέχιζε την καλλιτεχνική του πορεία, χωρίς να μιλά δημόσια για αυτό.

Μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, ο Διονύσης Σαββόπουλος μοιράστηκε τις σκέψεις του εκείνη την περίοδο, που είχε έλθει αντιμέτωπος με τον καρκίνο.

«Μιας κι είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά. Όλο γκούχου - γκούχου ήμουν το τελευταίο διάστημα, πάνω από πενήντα χρόνια καπνίζω, και σάς το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν -ο μη γένοιτο- σάς συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός. Μού αφαίρεσαν μισό πνευμόνι, κι ύστερα μπήκα σε κάποιες θεραπείες, που όσο να ΄ναι έχουν τις παρενέργειές τους. Κόπωση βασικά, μεγάλη αδυναμία», είχε περιγράψει, μεταξύ άλλων.

 
