ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Μια εμβληματική ευρωπαϊκή συλλογή φτάνει στην Αθήνα

Μια έκθεση με 83 αριστουργήματα από 45 καλλιτέχνες ταξιδεύει το κοινό στη σύγχρονη τέχνη.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μια εμβληματική ευρωπαϊκή συλλογή φτάνει στην Αθήνα Facebook Twitter
Claude Monet (1840-1926) Nymphéas - Νούφαρα, 1914 περίπου, Λάδι σε καμβά, 135 x 145 εκ.
0

Με τίτλο «Από τον Monet στον Warhol – Τρεις γενιές, μία συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης», το μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ετοιμάζεται για τη νέα του μεγάλη έκθεση, που ανοίγει τις πόρτες της για το κοινό το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 11 Απριλίου 2026.

Παρουσιάζει 83 αριστουργήματα από 45 καλλιτέχνες παγκόσμιας ακτινοβολίας, τα οποία προέρχονται από μια εμβληματική ευρωπαϊκή ιδιωτική συλλογή. Προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί το όνομα των συλλεκτών, που εδώ και τρεις γενιές την έχουν συγκροτήσει. Πρόκειται για μια συλλογή σπουδαία, ένα σώμα έργων που συμπεριλαμβάνει ονόματα καλλιτεχνών που σφράγισαν τον 19ο και τον 20ό αιώνα.

Μια εμβληματική ευρωπαϊκή συλλογή φτάνει στην Αθήνα Facebook Twitter
Amedeo Modigliani (1884-1920) Portrait de Beatrice Hastings, Πορτραίτο της Beatrice Hastings, 1915, Λάδι σε χρωματισμένο μαρουφλαρισμένο χαρτί επάνω σε καμβά, 40 x 28,5 εκ.

Πηγαίνοντας περίπου 130 χρόνια πίσω, η έκθεση δίνει στο κοινό την ευκαιρία να θαυμάσει περισσότερα από δώδεκα καλλιτεχνικά κινήματα, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της τέχνης, καλύπτοντας ένα φάσμα από τον φωβισμό μέχρι τον συμβολισμό και από τον εξπρεσιονισμό μέχρι τον σουρεαλισμό, με έργα που δημιούργησαν κορυφαίοι εκπρόσωποι των παραπάνω κινημάτων. Μια διαδρομή από τον Μονέ, που χωρίς τα συναρπαστικά του νούφαρα, ένα θέμα στο οποίο επέστρεφε ξανά και ξανά, θα ήταν αδιανόητη η τέχνη του 20ού αιώνα, μέχρι τον Άντι Γουόρχολ, που πρωτοστάτησε στο κίνημα της ποπ αρτ, φέρνοντας επανάσταση στον κόσμο της τέχνης με τους πειραματισμούς του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θόλωσε τα όρια μεταξύ της «υψηλής τέχνης» και της μαζικής κουλτούρας, χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα και δημοφιλείς εικόνες.

Μια εμβληματική ευρωπαϊκή συλλογή φτάνει στην Αθήνα Facebook Twitter
Camille Pissarro (1830-1903) Briqueterie Delafolie à Éragny - Πλινθοποιείο Delafolie στο Ερανύ, 1888, Λάδι σε καμβά, 55 x 72 εκ.

Πολλοί από τους καλλιτέχνες που περιλαμβάνονται στο σημαντικό αυτό εκθεσιακό αφιέρωμα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ σε περίοπτη θέση φιγουράρουν τα ονόματα των Πιερ Μπονάρ (στο μουσείο υπάρχει το εξαιρετικό έργο του «Βγαίνοντας από την μπανιέρα»), Μαρκ Σαγκάλ, του αφηρημένου εξπρεσιονιστή Γουίλεμ ντε Κούνινγκ, του Εντγκάρ Ντεγκά, του Πολ Γκογκέν, του πρωτοπόρου της αφηρημένης τέχνης Βασίλι Καντίνσκι, του πρωτοπόρου της ποπ αρτ Ρόι Λίχτενσταϊν, του Ρενέ Μαγκρίτ, του Μαν Ρέι, του  σημαντικού φωβιστή Αλμπέρ Μαρκέ, του Ανρί Ματίς και του Αμεντέο Μοντιλιάνι, της ιμπρεσιονίστριας ζωγράφου Μπερτ Μοριζό, του Έντβαρτ Μουνκ, του Πάμπλο Πικάσο, του Καμίλ Πισαρό, του Ζορζ Σερά, του Πολ Σινιάκ, του Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, του σουρεαλιστή Μαξ Έρνστ, του Φελίξ Βαλοτόν, του εξπρεσιονιστή Έμιλ Νόλντε κ.ά.

Μια εμβληματική ευρωπαϊκή συλλογή φτάνει στην Αθήνα Facebook Twitter
Andy Warhol (1928-1987) Man Ray, 1974, Έγχρωμη μεταξοτυπία σε χαρτί βελέν, 34,9 x 34,9 εκ.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν αναλάβει η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Υπεύθυνη Συλλογών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, και η Marina Ferretti, Επίτιμη Επιστημονική Διευθύντρια του Musée des impressionnismes Giverny.

ΑΠΟ ΤΟΝ MONET ΣΤΟΝ WARHOL | Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, Αθήνα, 06.12.2025 - 11.04.2026

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση «Από τον Monet στον Wharhol – Τρεις γενιές, μία συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης» εδώ. 

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οργανωθείτε - Ο Νοέμβριος είναι γεμάτος εκθέσεις

Εικαστικά / Οργανωθείτε - Ο Νοέμβριος είναι γεμάτος εκθέσεις

Από τον Ρότζερ Μπάλεν και τον Γιούργκεν Τέλερ μέχρι τη συνομιλία του έργου του Ακριθάκη και του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη με σύγχρονους δημιουργούς, αυτόν τον μήνα μουσεία, ιδρύματα και αίθουσες τέχνης προτείνουν πολλά και ενδιαφέροντα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες

Πολιτισμός / Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες

Ο Πάπας Λέων θα υποδεχθεί το Σάββατο τη Μόνικα Μπελούτσι, τον Σπάικ Λι και τη Κέιτ Μπλάνσετ, μεταξύ άλλων,  σε μία ειδική ακρόαση για την «εμβάθυνση του διαλόγου με την κινηματογραφική τέχνη»
LIFO NEWSROOM
Ντάνιελ Ντέι Λιόυις, Παρκ Τσαν-Γουκ και Στίβεν Κινγκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ντάνιελ Ντέι Λιόυις, Παρκ Τσαν-Γουκ και Στίβεν Κινγκ από αύριο στους κινηματογράφους

Το ερμηνευτικό comeback του σπουδαίου πρωταγωνιστή, η διασκευή του Νοτιοκορεάτη δημιουργού στο «Τσεκούρι» του Γαβρά, το ριμέικ του «Running Man» και μια γιαπωνέζικη έκπληξη για τους φίλους του φανταστικού στις αίθουσες από αυτή την Πέμπτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Λουκέτο στο ιστορικό Antico Caffè Greco της Ρώμης μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη

Πολιτισμός / Λουκέτο στο ιστορικό Antico Caffè Greco της Ρώμης μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη

Το ιστορικό καφέ, το δεύτερο παλαιότερο της Ιταλίας μετά το Caffè Florian της Βενετίας, υπήρξε σημείο συνάντησης λογοτεχνών, καλλιτεχνών και διανοουμένων για περισσότερο από δυόμισι αιώνες
LIFO NEWSROOM
ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑ

Πολιτισμός / Συρία: «Διέρρηξαν το εθνικό μουσείο» στη Δαμασκό - Τι φέρεται να άρπαξαν από πτέρυγα που έχει και ελληνιστικά εκθέματα

Τι απαντά η διεύθυνση του μουσείου που «είναι κλειστό για λόγους ασφαλείας» και διαθέτει έργα ανεκτίμητης αξίας από την πλούσια αρχαία και νεώτερη κληρονομιά της Συρίας
LIFO NEWSROOM
ΥΠΠΟ: Αναδεικνύοντας τα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Αστυπάλαιας

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Αναδεικνύοντας τα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Αστυπάλαιας

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε την αποκατάσταση και προβολή του Λουτρώνα του Ταλλαρά και των βασιλικών Καρέκλη και Αγίας Βαρβάρας, μνημείων που αποτελούν χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά δείγματα της πρωτοβυζαντινής περιόδου στο νησί
LIFO NEWSROOM
 
 