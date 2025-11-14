Μια εμβληματική ευρωπαϊκή συλλογή φτάνει στην Αθήνα

Με τίτλο «Από τον Monet στον Warhol – Τρεις γενιές, μία συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης», το μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ετοιμάζεται για τη νέα του μεγάλη έκθεση, που ανοίγει τις πόρτες της για το κοινό το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 11 Απριλίου 2026.

Παρουσιάζει 83 αριστουργήματα από 45 καλλιτέχνες παγκόσμιας ακτινοβολίας, τα οποία προέρχονται από μια εμβληματική ευρωπαϊκή ιδιωτική συλλογή. Προς το παρόν δεν έχει αποκαλυφθεί το όνομα των συλλεκτών, που εδώ και τρεις γενιές την έχουν συγκροτήσει. Πρόκειται για μια συλλογή σπουδαία, ένα σώμα έργων που συμπεριλαμβάνει ονόματα καλλιτεχνών που σφράγισαν τον 19ο και τον 20ό αιώνα.

Facebook Twitter Amedeo Modigliani (1884-1920) Portrait de Beatrice Hastings, Πορτραίτο της Beatrice Hastings, 1915, Λάδι σε χρωματισμένο μαρουφλαρισμένο χαρτί επάνω σε καμβά, 40 x 28,5 εκ.

Πηγαίνοντας περίπου 130 χρόνια πίσω, η έκθεση δίνει στο κοινό την ευκαιρία να θαυμάσει περισσότερα από δώδεκα καλλιτεχνικά κινήματα, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της τέχνης, καλύπτοντας ένα φάσμα από τον φωβισμό μέχρι τον συμβολισμό και από τον εξπρεσιονισμό μέχρι τον σουρεαλισμό, με έργα που δημιούργησαν κορυφαίοι εκπρόσωποι των παραπάνω κινημάτων. Μια διαδρομή από τον Μονέ, που χωρίς τα συναρπαστικά του νούφαρα, ένα θέμα στο οποίο επέστρεφε ξανά και ξανά, θα ήταν αδιανόητη η τέχνη του 20ού αιώνα, μέχρι τον Άντι Γουόρχολ, που πρωτοστάτησε στο κίνημα της ποπ αρτ, φέρνοντας επανάσταση στον κόσμο της τέχνης με τους πειραματισμούς του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θόλωσε τα όρια μεταξύ της «υψηλής τέχνης» και της μαζικής κουλτούρας, χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα και δημοφιλείς εικόνες.

Facebook Twitter Camille Pissarro (1830-1903) Briqueterie Delafolie à Éragny - Πλινθοποιείο Delafolie στο Ερανύ, 1888, Λάδι σε καμβά, 55 x 72 εκ.

Πολλοί από τους καλλιτέχνες που περιλαμβάνονται στο σημαντικό αυτό εκθεσιακό αφιέρωμα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ σε περίοπτη θέση φιγουράρουν τα ονόματα των Πιερ Μπονάρ (στο μουσείο υπάρχει το εξαιρετικό έργο του «Βγαίνοντας από την μπανιέρα»), Μαρκ Σαγκάλ, του αφηρημένου εξπρεσιονιστή Γουίλεμ ντε Κούνινγκ, του Εντγκάρ Ντεγκά, του Πολ Γκογκέν, του πρωτοπόρου της αφηρημένης τέχνης Βασίλι Καντίνσκι, του πρωτοπόρου της ποπ αρτ Ρόι Λίχτενσταϊν, του Ρενέ Μαγκρίτ, του Μαν Ρέι, του σημαντικού φωβιστή Αλμπέρ Μαρκέ, του Ανρί Ματίς και του Αμεντέο Μοντιλιάνι, της ιμπρεσιονίστριας ζωγράφου Μπερτ Μοριζό, του Έντβαρτ Μουνκ, του Πάμπλο Πικάσο, του Καμίλ Πισαρό, του Ζορζ Σερά, του Πολ Σινιάκ, του Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, του σουρεαλιστή Μαξ Έρνστ, του Φελίξ Βαλοτόν, του εξπρεσιονιστή Έμιλ Νόλντε κ.ά.

Facebook Twitter Andy Warhol (1928-1987) Man Ray, 1974, Έγχρωμη μεταξοτυπία σε χαρτί βελέν, 34,9 x 34,9 εκ.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν αναλάβει η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Υπεύθυνη Συλλογών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, και η Marina Ferretti, Επίτιμη Επιστημονική Διευθύντρια του Musée des impressionnismes Giverny.

ΑΠΟ ΤΟΝ MONET ΣΤΟΝ WARHOL | Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, Αθήνα, 06.12.2025 - 11.04.2026

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση «Από τον Monet στον Wharhol – Τρεις γενιές, μία συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης» εδώ.