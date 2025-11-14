Βιμ Βέντερς όλο το ΣΚ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Βιμ Βέντερς στη Στέγη

Ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα έρχεται να καταλάβει ολόκληρο το κτίριο της Στέγης με προβολές 13 ταινιών του, ένα masterclass και μια συζήτηση με τον μεγάλο δημιουργό αλλά και ένα 3D short film installation που προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η Τριλογία του Δρόμου συναντάει το Δωμάτιο 666 και τον Αμερικανό φίλο, τα παιχνίδια του φωτός (Somebody comes into the light) και της σκέψης του (Reverse Angle). Οι «κρυφές» μικρού μήκους ταινίες του Βέντερς συναντούν τους ζωντανούς πια πίνακες του σπουδαίου Αμερικανού ζωγράφου Έντουαρντ Χόπερ, ενώ οι βραβευμένες ταινίες τού διεθνώς καταξιωμένου κινηματογραφιστή επιφυλάσσουν μια μικρή έκπληξη: το πεντάωρο director’s cut του Μέχρι το τέλος του κόσμου σε ειδική προβολή για πρώτη φορά στη χώρα μας.

14-16/11, 17:00, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα, είσοδος: από 5 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Hazy Cosmic Jive!

Facebook Twitter Ειρήνη Λιναρδάκη, Heart Mountain and Other Gods (2025) τύπωμα σε βαμβάκι, 88x140 εκ.

Ένα πρότζεκτ της Ειρήνης Λιναρδάκη και του HOPE (Konstantinos Ntagkas), σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελένης Κούκου σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες. Ο διάλογος των δύο δημιουργών κατά την προετοιμασία της έκθεσης και η συνύπαρξη των έργων τους στον εκθεσιακό χώρο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ως προς την ένταση και τα νοήματα που αυτά παράγουν. Η Λιναρδάκη –η οποία ζει και εργάζεται μεταξύ Ηρακλείου Κρήτης και Νέας Υόρκης– θα δείξει τη δουλειά της για πρώτη φορά σε αθηναϊκή γκαλερί. Ο HOPE, γνωστός για την πολυσχιδή καλλιτεχνική του πρακτική –που περιλαμβάνει γλυπτική, κολάζ, περφόρμανς και φανζίν–, θα παρουσιάσει μια νέα σειρά κεραμικών γλυπτών.

14-31/11, Athanasiadou Gallery, Μητσαίων 4, Αθήνα, Τετ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Ιδανική Συνθήκη

Facebook Twitter Αχιλλέας Παπακώστας, Βρέχει χώμα (2025) λάδι σε λινό, 120x170 εκ.

Ο Αχιλλέας Παπακώστας παρουσιάζει έργα αντιπροσωπευτικά των τελευταίων πέντε ετών, λάδια σε λινό, ξύλο ή χαρτί. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνεχής πάλη μεταξύ θέματος και ζωγραφικού μέσου. Εικόνες ονειρικές, αινιγματικές, μετατοπίζουν το θέμα δραστικά, σχολιάζοντας συνάμα τη σχέση ανθρώπου και φύσης, τεχνητού χώρου και φυσικού τοπίου, όσο και την αδιάκοπη περιπλάνηση του μοναχικού ανθρώπου σ’ έναν άγνωστο τόπο.

13/11-6/12, γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωνακίου 20, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00 -20:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Ακατοίκητα τοπία

Facebook Twitter Νίκος Στεφάνου, Πειραιάς - Κερατσίνι (1983) ακρυλικό σε καμβά, 51x62 εκ.

Mια σειρά έργων της συλλογής του Μιχαήλ Δαλαρέτου, που διαπερνούν τις πιο σημαντικές περιόδους δημιουργίας του Νίκου Στεφάνου, θα παρουσιαστούν με στόχο την εκ νέου παρατήρηση της εικαστικής του διαδρομής και των έργων του που, ως χρώματα και σχήματα, καταλύουν τη δυναστεία του χρόνου.

13/11-13/12, γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4, Δεξαμενή

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Τύραννος και η κόρη

Facebook Twitter Ένα θεατρικό έργο που ισορροπεί ανάμεσα στην τραγωδία και τη σάτιρα, στο πολιτικό και στο βαθιά ανθρώπινο, επιχειρώντας μια τολμηρή σκηνική ανάγνωση της προσωπικότητας του Ιωσήφ Στάλιν. Φωτ.: Χριστόφης Πιατάς

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Χριστόφορος Χριστοφής παρουσιάζει τη νέα του παράσταση, ένα θεατρικό έργο που ισορροπεί ανάμεσα στην τραγωδία και τη σάτιρα, στο πολιτικό και στο βαθιά ανθρώπινο, επιχειρώντας μια τολμηρή σκηνική ανάγνωση της προσωπικότητας του Ιωσήφ Στάλιν. Με αφετηρία την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησης του Σοβιετικού ηγέτη (1924–1953), το έργο δεν τοποθετεί τον Στάλιν σε κάποιον θρόνο εξουσίας αλλά τον δείχνει μέσα από τα μάτια των παιδιών του, του συγγραφέα Ίλια Έρενμπουργκ και άλλων προσώπων, καταθέτοντας μια αφήγηση που ξεπερνά το πολιτικό γεγονός και αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης.

13-16/11, 21:00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, είσοδος: 12-20 ευρώ

Ο πατέρας μου, ο Ιάκωβος

Facebook Twitter Πώς μεγαλώνει η κόρη ενός διάσημου και ταλαντούχου πατέρα; Πώς εξελίσσεται η ενήλικη ζωή της, όταν εκείνος έχει πλέον φύγει;

Το έργο βασίζεται στις αφηγήσεις της Κατερίνας Καμπανέλλη, κόρης του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα και επιζήσαντος του στρατοπέδου Μαουτχάουζεν, Iάκωβου Καμπανέλλη. Πώς μεγαλώνει η κόρη ενός διάσημου και ταλαντούχου πατέρα; Πώς εξελίσσεται η ενήλικη ζωή της, όταν εκείνος έχει πλέον φύγει; Και τι γίνεται με όλα όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ; Πώς τα ανείπωτα βιώματα του πατέρα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης μπορούν να μετουσιωθούν σε δημιουργία;

13-15/11, 20:00, Μπάγκειον, Πλατεία Ομονοίας 18, είσοδος ελεύθερη με κράτηση

Οι ανέγγιχτες

Facebook Twitter Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφίδας

Τρεις αδελφές, η Ρεβέκκα, η Ραχήλ και η Αθαλία, είναι τα τελευταία μέλη της αίρεσης των ανέγγιχτων. Ζουν απομονωμένες σε ένα δάσος της Βόρειας Αμερικής προσμένοντας με αγωνία την εκπλήρωση μιας προφητείας για το τέλος του κόσμου. Όλα όμως περιπλέκονται επικίνδυνα όταν φτάνει στο σπίτι τους ένας μυστηριώδης ξένος. Μια δημιουργία των Αντώνη Χανιώτη και Λάμπρου Κομζιά.

14/11-28/12, Χώρος, Δεριγνύ 1 & Μαυροματαίων (δίπλα στην ΑΣΟΕΕ), Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Το κοράκι

Facebook Twitter Φωτ.: Παναγιώτης Λαμπής

Η ομάδα Νοσταλγία επιστρέφει στο ατμοσφαιρικό, σκοτεινό και παράδοξα κωμικό σύμπαν του Πόε, στήνοντας ένα ασυνήθιστο μουσικό αναλόγιο. Ένα μικρό σύνολο ηθοποιών, μαζί με τη σκηνοθέτιδα και μουσικό Τώνια Ράλλη, εξερευνούν το Κοράκι και επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια σύντομη, ολοζώντανη εμπειρία, αναδεικνύοντας τον πόνο, τη ματαιότητα, το χιούμορ και τη συγκίνηση που εσωκλείονται στους στίχους του Πόε.

14/11-7/12, Θέατρο Rabbithole, Γερμανικού 20, Μεταξουργείο, Παρ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

Αλεξάνδρεια

Facebook Twitter Το πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου θα μας ταξιδέψει στην αιώνια πόλη της Αλεξάνδρειας, αναβιώνοντας τη μαγεία της εποχής μέσα από μια ερωτική ιστορία.

Στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια του Μεσοπολέμου, σ’ αυτό το μοναδικό χωνευτήρι φυλών, γλωσσών και θρησκειών, ένας απρόσμενος έρωτας πρόκειται να ανατρέψει τη ζωή όλων των πρωταγωνιστών. Το πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου θα μας ταξιδέψει στην αιώνια αυτή πόλη, αναβιώνοντας τη μαγεία της εποχής μέσα από μια ερωτική ιστορία. Σε σύλληψη και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού.

14/11/25-4/1/26, Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, Πέμ. 20:00, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:30, είσοδος: από 18 ευρώ

Άκου μικρέ

Μια παράσταση βασισμένη στις αφηγήσεις και το αρχειακό υλικό των επιζώντων των βομβαρδισμών της 11ης Ιανουαρίου 1944 στον Πειραιά. Ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ φτιαγμένο από μικρές ιστορίες ανθρώπων που κουβάλησαν ως τον Πειραιά τις πληγές της Μικρασίας και Πειραιωτών που έζησαν στα καταφύγια, στις σειρήνες και στον φόβο. Ανθρώπων που ονειρεύονταν ανάμεσα στα ερείπια της πόλης και ερωτεύονταν στο σκοτάδι των καταφυγίων. Νέων παιδιών που εκπαιδεύονταν καθημερινά για να αντέχουν τους βομβαρδισμούς, μα τίποτα δεν τους προετοίμασε για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα.

13/11-7/12, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Πέμ.-Σάβ. 20:30, Κυρ. 19:00

ΜΟΥΣΙΚΗ

Sad Lovers & Giants + Forever Grey

Facebook Twitter Οι θρυλικοί Sad Lovers and Giants επιστρέφουν στην Αθήνα.

Οι θρυλικοί Sad Lovers and Giants επιστρέφουν στην Αθήνα, συνοδευόμενοι από τους εκλεκτούς εκπροσώπους της νέας γενιάς του post punk, τους Αμερικανούς Forever Grey. Το συγκρότημα από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει χαράξει μια μοναδική πορεία από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Με τον χαρακτηριστικό τους συνδυασμό post-punk, new wave και dream pop στοιχείων, έχουν δημιουργήσει τραγούδια που εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν γενιές ολόκληρες. «Things we never did», «Colourless dream», «50 50», «Clint», «Feeding the flame» και «Imagination» είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια που έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη των fans του είδους.

15/11, 19:30, Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσίων 205, είσοδος: 25 ευρώ

Benny the Butcher

Facebook Twitter Ο Benny the Butcher έχει χαράξει το όνομά του στην ιστορία του χιπ χοπ με κοφτερά ραπ, κινηματογραφικό storytelling και έναν ήχο που ανεβάζει το street rap σε άλλο επίπεδο.

Απευθείας από το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, ο Benny the Butcher έχει χαράξει το όνομά του στην ιστορία του χιπ χοπ με κοφτερά ραπ, κινηματογραφικό storytelling και έναν ήχο που ανεβάζει το street rap σε άλλο επίπεδο. Ως ιδρυτικό μέλος της θρυλικής Griselda Records, μαζί με τους Westside Gunn και Conway the Machine, ο Benny ηγείται της αναγέννησης του αυθεντικού, σκληρού χιπ χοπ της Ανατολικής Ακτής. Έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα, όπως οι Freddie Gibbs, Snoop Dogg και Jadakiss, αποδεικνύοντας ξανά και ξανά ότι μπορεί να σταθεί ισάξια δίπλα στους κορυφαίους του παιχνιδιού.

19/11, 21:00, Universe, Λεωφ. Κηφισού 87, είσοδος: 32 ευρώ

Bob Mould

Facebook Twitter Μια σπουδαία μορφή της αμερικανικής punk rock σκηνής έρχεται στην Ελλάδα.

Ο θρυλικός Bob Mould, ιδρυτικό μέλος των Hüsker Dü και σπουδαία μορφή της αμερικανικής punk rock σκηνής, έρχεται στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, συνεχίζει να εμπνέει με τον ωμό rock ήχο, τους έντονους στίχους και τις συγκλονιστικές ζωντανές του εμφανίσεις. Από την punk και το alternative rock των ’80s, μέχρι τις προσωπικές του δουλειές που καθόρισαν τον ήχο της indie rock, παραμένει μια αδιαπραγμάτευτα αυθεντική φωνή στην παγκόσμια rock –και όχι μόνο– μουσική.

14/11, 21:30, Gazarte, Βουτάδων 32-34, είσοδος: 25 ευρώ

Georges Paul & Fred Lonberg-Holm

Facebook Twitter Ο Georges Paul.

Από την πρώτη τους συνεργασία το 2016, ο Georges Paul και ο Fred Lonberg-Holm συνδέονται μέσα από μια συνεχή εξερεύνηση της ηχητικής ελευθερίας, που γεφυρώνει τα πεδία του noise, του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, της free jazz και ενός ευρέος φάσματος πειραματικών και site-specific μουσικών πρακτικών. Οι εμφανίσεις τους χαρακτηρίζονται από ακατέργαστες και αχαλίνωτες ηχητικές διερευνήσεις, οι οποίες συνειδητά υπονομεύουν κάθε υπαγωγή σε ομοιογενείς αισθητικές κατηγορίες. Αντ’ αυτού ενσωματώνουν την αστάθεια, την αντίθεση και τη δυνατότητα του ήχου να υπερβεί τα όρια της φόρμας και της προσδοκίας.

14/11, 21:00, Underflow Record Store & Art Gallery, Καλλιρρόης 39, είσοδος: 10 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Blend x SEDs w/ DJ Gigola

Facebook Twitter Φωτ.: Lara Ohl

Η DJ Gigola έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μέλος του Live From Earth Collective του Βερολίνου, με έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στην techno, στο breakbeat και στην trance, η Gigola φέρνει στο Oddity τη δική της ρυθμική αλλά και γεμάτη αντίθεση ενέργεια. Support από τους Cirkle και Man With The Speaker.

15/11, 23:30, Οddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο, είσοδος: από 20 ευρώ