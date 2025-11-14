ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Αλγερία απελευθέρωσε τον Μπουαλέμ Σανσάλ - Γιατί μεταφέρθηκε στη Γερμανία

Ο 74χρονος συγγραφέας, άρρωστος και αποδυναμωμένος, κινδύνευε, σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός του, να χάσει τη ζωή του στη φυλακή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Αλγερία απελευθέρωσε τον Μπουαλέμ Σανσάλ - Γιατί μεταφέρθηκε στη Γερμανία Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Η Αλγερία προχώρησε στην απελευθέρωση του γαλλοαλγερινού συγγραφέα Μπουαλέμ Σανσάλ, ο οποίος είχε παραμείνει στη φυλακή για έναν χρόνο, σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονη διεθνή ανησυχία.

Ο 74χρονος συγγραφέας, άρρωστος και αποδυναμωμένος, κινδύνευε, σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός του, να χάσει τη ζωή του στη φυλακή, κάτι που θα επιβάρυνε περαιτέρω την εικόνα της αλγερινής κυβέρνησης στο εξωτερικό. Έτσι, η αλγερινή κυβέρνηση επέλεξε να τον απελευθερώσει και να τον απομακρύνει από το αλγερινό έδαφος.

Ο Σανσάλ δεν επεστράφη στη Γαλλία, παρότι είναι Γάλλος υπήκοος, αλλά στάλθηκε απευθείας στη Γερμανία, με την οποία δεν έχει προσωπικούς δεσμούς. Η επιλογή αυτή θεωρείται πολιτική: η Αλγερία δεν ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι υποχωρεί σε πιέσεις από την πρώην αποικιακή δύναμη, τη Γαλλία.

Η αποφυλάκιση του Σανσάλ συμπίπτει με μια δύσκολη περίοδο για το αλγερινό καθεστώς. Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, περιφερειακές εντάσεις με Μαρόκο και Μάλι, αλλά και αυξανόμενη διπλωματική απομόνωση. Παράλληλα, το Αλγέρι είχε αρχίσει να στέλνει σήματα ότι επιθυμεί μια περιορισμένη επαναπροσέγγιση με το Παρίσι, ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας και ανταλλαγής πληροφοριών, κάτι που ήταν αδύνατο όσο ο Σανσάλ παρέμενε στη φυλακή.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, η λύση που προκρίθηκε ήταν η απελευθέρωσή του, αλλά με μεταφορά σε τρίτη χώρα, ώστε καμία πλευρά να μην εμφανιστεί ως «νικήτρια» στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων.

Γιατί ο Σανσάλ μεταφέρθηκε στη Γερμανία

Παρότι η απόφαση να μεταφερθεί ο Σανσάλ στη Γερμανία προκάλεσε αρχικά έκπληξη, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες. Οι επαφές ξεκινούν ήδη από τη δεκαετία του 1940, όταν το ναζιστικό καθεστώς επιχειρούσε να ενισχύσει αραβικά εθνικιστικά κινήματα που αντιμάχονταν τις αποικιακές δυνάμεις της εποχής, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένοι από τους μετέπειτα ηγέτες του αντι-αποικιακού αγώνα είχαν τότε επαφές με τις γερμανικές υπηρεσίες.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι σχέσεις Βερολίνου–Αλγερίου παρέμειναν σταθερές και, σε αντίθεση με τις γαλλοαλγερινές, δεν επιβαρύνθηκαν από το αποικιακό παρελθόν. Κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Αλγερίας, δυτικογερμανικές υπηρεσίες διατηρούσαν δίκτυα επαφών με στελέχη του FLN, ενώ μετά την ανεξαρτησία η συνεργασία επεκτάθηκε σε οικονομικά και στρατιωτικά πεδία.

Σήμερα, η Γερμανία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων της Αλγερίας, μετά την Κίνα και τη Ρωσία, και η ενεργειακή συνεργασία αποτελεί βασικό πυλώνα των διμερών σχέσεων. Η ανάγκη του Βερολίνου να μειώσει την εξάρτησή του από το ρωσικό φυσικό αέριο έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική αξία της αλγερινής αγοράς.

Ο ρόλος της Ιταλίας στη Βόρεια Αφρική

Παράλληλα με τη Γερμανία, σημαντική είναι και η παρουσία της Ιταλίας στη Βόρεια Αφρική, καθώς η Ρώμη επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να ενισχύσει την επιρροή της στη Μεσόγειο. Η ιταλική κυβέρνηση έχει αναβαθμίσει τις σχέσεις της με χώρες όπως η Αλβανία, η Τυνησία, η Λιβύη και, φυσικά, η Αλγερία, με το ενεργειακό σκέλος να αποτελεί βασικό κίνητρο για αυτή την πολιτική.

Το αλγερινό φυσικό αέριο καλύπτει πλέον σημαντικό μέρος των ιταλικών αναγκών, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μια περίοδο στενότερης συνεργασίας. 

Το παρασκήνιο της απελευθέρωσης του Σανσάλ δεν μπορεί να κατανοηθεί χωρίς το ευρύτερο πλαίσιο της σταδιακής υποχώρησης της γαλλικής επιρροής στη Βόρεια Αφρική. Τα τελευταία χρόνια, το Παρίσι αντιμετωπίζει διαδοχικές πολιτικές και διπλωματικές ήττες στην περιοχή, χάνοντας έδαφος τόσο σε επίπεδο συνεργασιών όσο και σε οικονομική παρουσία.

Αυτή η «αποδυνάμωση» έχει δημιουργήσει χώρο για άλλους ευρωπαϊκούς παίκτες — κυρίως τη Γερμανία και την Ιταλία — να καλύψουν το κενό. Η επιλογή του Βερολίνου ως προορισμού για τον Σανσάλ υπογραμμίζει αυτή τη μετατόπιση ισχύος και δείχνει ότι η Αλγερία επιλέγει πλέον τους εταίρους της βάσει των πιο άμεσων στρατηγικών της συμφερόντων, αφήνοντας τη Γαλλία στο περιθώριο.

Με πληροφορίες από Marianne

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μια εμβληματική ευρωπαϊκή συλλογή φτάνει στην Αθήνα

Πολιτισμός / Ντεγκά, Ματίς, Μονέ και άλλοι 43 σπουδαίοι καλλιτέχνες σε μια έκθεση στην Αθήνα

83 αριστουργήματα από 45 καλλιτέχνες παγκόσμιας ακτινοβολίας, τα οποία προέρχονται από μια εμβληματική ευρωπαϊκή ιδιωτική συλλογή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στην Αθηνα από τον Δεκέμβριο στο μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.
LIFO NEWSROOM
Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες

Πολιτισμός / Ο Πάπας Λέων αποκάλυψε τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες

Ο Πάπας Λέων θα υποδεχθεί το Σάββατο τη Μόνικα Μπελούτσι, τον Σπάικ Λι και τη Κέιτ Μπλάνσετ, μεταξύ άλλων,  σε μία ειδική ακρόαση για την «εμβάθυνση του διαλόγου με την κινηματογραφική τέχνη»
LIFO NEWSROOM
Ντάνιελ Ντέι Λιόυις, Παρκ Τσαν-Γουκ και Στίβεν Κινγκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ντάνιελ Ντέι Λιόυις, Παρκ Τσαν-Γουκ και Στίβεν Κινγκ από αύριο στους κινηματογράφους

Το ερμηνευτικό comeback του σπουδαίου πρωταγωνιστή, η διασκευή του Νοτιοκορεάτη δημιουργού στο «Τσεκούρι» του Γαβρά, το ριμέικ του «Running Man» και μια γιαπωνέζικη έκπληξη για τους φίλους του φανταστικού στις αίθουσες από αυτή την Πέμπτη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Λουκέτο στο ιστορικό Antico Caffè Greco της Ρώμης μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη

Πολιτισμός / Λουκέτο στο ιστορικό Antico Caffè Greco της Ρώμης μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη

Το ιστορικό καφέ, το δεύτερο παλαιότερο της Ιταλίας μετά το Caffè Florian της Βενετίας, υπήρξε σημείο συνάντησης λογοτεχνών, καλλιτεχνών και διανοουμένων για περισσότερο από δυόμισι αιώνες
LIFO NEWSROOM
ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΣΥΡΙΑ

Πολιτισμός / Συρία: «Διέρρηξαν το εθνικό μουσείο» στη Δαμασκό - Τι φέρεται να άρπαξαν από πτέρυγα που έχει και ελληνιστικά εκθέματα

Τι απαντά η διεύθυνση του μουσείου που «είναι κλειστό για λόγους ασφαλείας» και διαθέτει έργα ανεκτίμητης αξίας από την πλούσια αρχαία και νεώτερη κληρονομιά της Συρίας
LIFO NEWSROOM
 
 