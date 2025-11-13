Άλαν Ρίκμαν: Σπάνιο υλικό από το προσωπικό του αρχείο βγαίνει σε δημοπρασία

Χειρόγραφες σημειώσεις στα σενάρια, διορθώσεις διαλόγων, προσωπικά αντικείμενα από γυρίσματα και ολόκληρα κουτιά με υλικό από κάθε ταινία στην οποία συμμετείχε: αυτό είναι το αρχείο του Άλαν Ρίκμαν που βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Propstore στο Λονδίνο και το Λος Άντζελες στις 5–7 Δεκεμβρίου.

Ο Βρετανός ηθοποιός, που πέθανε το 2016, είχε τη συνήθεια να διατηρεί για κάθε ταινία ξεχωριστό πλαστικό κιβώτιο με σενάρια, σημειώσεις και αντικείμενα από τα γυρίσματα, κάτι που σύμφωνα με τους διοργανωτές αποτυπώνει την «εμμονή του στη λεπτομέρεια».

Το πιο ακριβό κομμάτι της δημοπρασίας αφορά το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο Die Hard (1988). Το κουτί της ταινίας περιλαμβάνει το σενάριο γυρισμάτων με εκτενείς χειρόγραφες παρατηρήσεις του Ρίκμαν, προτάσεις για εναλλακτικούς διαλόγους και την πρόσκληση για την πρεμιέρα στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων. Η αξία του εκτιμάται μεταξύ 30.000 και 60.000 λιρών, ενώ σε ξεχωριστή παρτίδα δημοπρατείται και ένα ψεύτικο χαρτονόμισμα 100.000 δολαρίων από την ίδια παραγωγή.

Ο ηθοποιός παραμένει για πολλούς ταυτισμένος με τον Σέβερους Σνέιπ της σειράς Harry Potter, στην οποία συμμετείχε σε όλα τα φιλμ από το 2001 έως το 2011. Η δημοπρασία περιλαμβάνει ένα επιχρυσωμένο ρολόι που είχε προσφερθεί στο καστ και το συνεργείο της πρώτης ταινίας, το προσωπικό σετ των βιβλίων της σειράς και μια φιγούρα του Σνέιπ στη συσκευασία της. Προσφέρεται επίσης ένα χειρόγραφο μήνυμα του Ρούπερτ Γκριντ προς τον Ρίκμαν για το Halloween, αν και το ύφος του μένει άγνωστο.

Το αρχείο καλύπτει και πολλές άλλες πτυχές της καριέρας του. Από το Truly Madly Deeply (1989), υπάρχει υλικό με σημειώσεις για τον ρόλο και οδηγίες για τις σκηνές στο τσέλο, καθώς και ένα ευχαριστήριο σημείωμα του σκηνοθέτη Άντονι Μινγκέλα. Από το Robin Hood: Prince of Thieves ξεχωρίζει το shooting script, εκτιμώμενης αξίας έως 20.000 λιρών. Υλικό από τα γυρίσματα του Galaxy Quest περιλαμβάνει αντικείμενα και φωτογραφίες από τα παρασκήνια, ενώ από το Sense and Sensibility υπάρχουν στιγμιότυπα σχετιζόμενα με τον ρόλο του Συνταγματάρχη Μπράντον.

Για τους πιο αφοσιωμένους λάτρεις της φιλμογραφίας του ηθοποιού, η δημοπρασία προσφέρει ακόμη σενάρια και υλικά από δουλειές που δεν έτυχαν μεγάλης προβολής, όπως το Dogma του Κέβιν Σμιθ, το The Winter Guest (η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά) και το A Little Chaos, που αποτέλεσε τη δεύτερη και τελευταία του ταινία ως σκηνοθέτης.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται στα γραφεία της Bafta και διαδικτυακά, με συνολικές εκτιμήσεις που φθάνουν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες, αντικατοπτρίζοντας την ιδιαίτερη αξία που διατηρεί το έργο και η προσωπικότητα του Άλαν Ρίκμαν σχεδόν μια δεκαετία μετά τον θάνατό του.

