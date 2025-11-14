ΔΙΕΘΝΗ
Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θύματα

Ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: X
Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης την Παρασκευή, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως επρόκειτο για επίθεση.

Από το συμβάν επηρεάστηκαν έξι άνθρωποι, δήλωσε εκπρόσωπος των σωστικών συνεργείων της Στοκχόλμης, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν υπήρχαν επιβάτες μέσα στο λεωφορείο εκείνη τη στιγμή.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας.

«Η υπόθεση ερευνάται ως ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί, αλλά αυτό είναι μια τυπική διαδικασία σε τέτοιο περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν πως επρόκειτο για επίθεση.

Η Αστυνομία ανέφερε ότι δεν θα σχολιάσει τον αριθμό, το φύλο ή τις ηλικίες των νεκρών και των τραυματιών.«Ακόμη δεν γνωρίζουμε την αιτία, αλλά αυτή τη στιγμή οι σκέψεις μου είναι πρωτίστως με όσους επλήγησαν και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε ανάρτησή του στο X.

Με πληροφορίες από Reuters

