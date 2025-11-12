ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Adele: Ντεμπούτο στην υποκριτική με σκηνοθέτη τον Tom Ford

Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Cry to Heaven» της Anne Rice από το 1982

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Instagram
Η Adele ετοιμάζεται να δοκιμαστεί στην υποκριτική εν μέσω του διαλείμματος που κάνει από τη μουσική, πραγματοποιώντας το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη νέα ταινία του πρώην σχεδιαστή μόδας Tom Ford.

Η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί πλάι σε μεγάλα ονόματα όπως οι Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany και ο ανερχόμενος αστέρας του Adolescence, Owen Cooper, στην ταινία «Cry to Heaven».

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anne Rice από το 1982, το οποίο διαδραματίζεται στον κόσμο των «castrati» του 18ου αιώνα — ανδρών τραγουδιστών που ευνουχίζονταν για να διατηρήσουν τις υψηλές φωνές τους.

Ο Tom Ford θα αναλάβει τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και το σενάριο της ταινίας, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για τους ρόλους της Adele και των υπολοίπων ηθοποιών. Το βιβλίο αφηγείται την ιστορία δύο castrati που γίνονται διάσημοι τραγουδιστές όπερας στη Βενετία.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα όπως το Deadline, στο καστ θα συμμετέχουν επίσης οι Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Hunter Schafer και Thandiwe Newton. Εκπρόσωπος του Ford επιβεβαίωσε την είδηση στο BBC News.

Η Adele, μία από τις πιο δημοφιλείς Βρετανίδες τραγουδίστριες, κυκλοφόρησε το τελευταίο της άλμπουμ πριν από τέσσερα χρόνια και έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της περιοδείας της στο Λας Βέγκας πέρυσι.

Η ίδια είχε δηλώσει πως σκοπεύει να κάνει «ένα μεγάλο διάλειμμα» μετά τη σειρά των ζωντανών εμφανίσεών της, εκφράζοντας την επιθυμία να «ασχοληθεί με άλλα δημιουργικά πράγματα για λίγο».

Ο Tom Ford, που υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη μόδα, έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο εξαιρετικά επιτυχημένες και αισθητικά άρτιες ταινίες - το A Single Man (2009) με πρωταγωνιστές τους Firth και Hoult, και το Nocturnal Animals (2016), που του χάρισε δύο υποψηφιότητες για BAFTA.

Το 2022, ο Ford πούλησε τον ομώνυμο οίκο μόδας του στην Estée Lauder έναντι 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2,4 δισ. λίρες) και δήλωσε πως «αποχαιρετά τη μόδα» για να αφιερώσει τα επόμενα 20 χρόνια της ζωής του στον κινηματογράφο.

«Λάτρεψα τη διαδικασία δημιουργίας των δύο ταινιών μου. Ήταν η πιο διασκεδαστική εμπειρία που είχα ποτέ στη ζωή μου», δήλωσε στο περιοδικό GQ.

