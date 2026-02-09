ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Γαβράς για ειδική προβολή του «Ζ» - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης θα παρευρεθεί σε μία σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του

The LiFO team
Φωτ: EPA, αρχείου
Ο Κώστας Γαβράς θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ως προσκεκλημένος του Δήμου Θεσσαλονίκης, για μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, θα παρουσιάσει και το εμβληματικό «Ζ» την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11.30, σε δωρεάν προβολή στο Ολύμπιον.

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 12.00, θα γίνει τελετή χωροθέτησης του «Δείκτη Μνήμης» Σημείο Ζ, στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ερμού, κοντά στο μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Το ίδιο απόγευμα, στις 19.00, ο σκηνοθέτης θα δώσει το παρών σε ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 19.00, ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποδεχθούν τον Κώστα Γαβρά στον πολιτιστικό χώρο του πρώην εργοστασίου Κωνσταντινίδη ΗΛΙΟΣ, στην εκδήλωση μετονομασίας του σε Πολυχώρο Πολιτισμού Ζ.

Το Σάββατο, στις 19.30, η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και το Δημοτικό Συμβούλιο θα τον υποδεχθούν στο Remezzo, σε συνάντηση και συζήτηση με νέους από πολιτιστικά σχήματα και φορείς της περιοχής.

Ο Γαβράς, που ζει στο Παρίσι, συνδέεται ιδιαίτερα με τη Θεσσαλονίκη, καθώς το «Ζ» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού και αναφέρεται στη δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ και αγωνιστή της ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη τον Μάιο του 1963, καθώς και στην αναζήτηση των υπευθύνων από τον ανακριτή Χρήστο Σαρτζετάκη, μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας.

