«Σε καμία περίπτωση»: Ο Thom Yorke για το αν θα έκανε σήμερα συναυλία στο Ισραήλ 

Ο τραγουδιστής των Radiohead, Thom Yorke, δήλωσε ότι δεν θα έκανε σήμερα συναυλία στο Ισραήλ, σημειώνοντας πως η εμπειρία της εμφάνισης του συγκροτήματος στην Τελ Αβίβ το 2017 είχε προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις.

«Σε καμία περίπτωση. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι ούτε 5.000 μίλια από στο καθεστώς Νετανιάχου», είπε στο περιοδικό Sunday Times, μιλώντας για την κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συνέντευξη με τα μέλη του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι Radiohead ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την πρώτη τους περιοδεία εδώ και επτά χρόνια, με 20 συναυλίες σε πέντε ευρωπαϊκές πόλεις.

Πριν ακόμη ανακοινωθούν οι ημερομηνίες, η Παλαιστινιακή Εκστρατεία για τον Ακαδημαϊκό και Πολιτιστικό Μποϊκοτάζ του Ισραήλ (PACBI) είχε καλέσει σε μποϊκοτάζ της περιοδείας, επικαλούμενη τη συμμετοχή του κιθαρίστα Jonny Greenwood σε συναυλία στο Τελ Αβίβ το 2024.

Η προηγούμενη περιοδεία των Radiohead (2016–2018) είχε προκαλέσει μεγάλη αντιπαράθεση, όταν το συγκρότημα επέλεξε να δώσει συναυλία στο Τελ Αβίβ παρά τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ, δεχόμενο δημόσια κριτική από προσωπικότητες όπως ο σκηνοθέτης Ken Loach.

Τότε, ο Yorke είχε απαντήσει μέσω X (Twitter): «Το να παίζεις σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι εγκρίνεις την κυβέρνησή της. Παίζουμε στο Ισραήλ εδώ και 20 χρόνια, όπως και στην Αμερική. Δεν εγκρίνουμε τον Νετανιάχου περισσότερο απ’ ό,τι τον Τραμπ».

Thom Yorke: «Ήμουν σοκαρισμένος από το ποιος μας ευχαρίστησε»

Στη νέα συνέντευξη, ο Yorke άφησε να εννοηθεί ότι μετανιώνει για εκείνη την εμφάνιση, λέγοντας πως ένιωσε «φρίκη» όταν ένας «προφανώς υψηλά ιστάμενος» Ισραηλινός επισκέφθηκε το ξενοδοχείο τους για να τους ευχαριστήσει που έπαιξαν.

Ο τραγουδιστής έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει το κίνημα BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) «προσβλητικό», ωστόσο τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποστασιοποιείται από τη στάση εκείνης της περιόδου.

Radiohead: Οι σχέσεις του συγκροτήματος με το Ισραήλ

Η στάση των Radiohead απέναντι στο Ισραήλ παραμένει πηγή αντιπαραθέσεων. Πέρυσι, ο Yorke διέκοψε συναυλία του στην Αυστραλία, όταν διαδηλωτής τον κατηγόρησε ότι «σιωπά απέναντι στη γενοκτονία στη Γάζα». Αργότερα δήλωσε «σοκαρισμένος» που η σιωπή του ερμηνεύτηκε ως συνενοχή και χαρακτήρισε την κυβέρνηση Νετανιάχου «ακραία» και «επικίνδυνη».

Ο Greenwood, από την πλευρά του, είναι παντρεμένος με Ισραηλινή καλλιτέχνιδα και έχει δεχθεί κριτική για τη συνεργασία του με τον ισραηλινό μουσικό Dudu Tassa. Παρ’ όλα αυτά, το 2024 συμμετείχε σε διαδηλώσεις στο Ισραήλ ζητώντας την απομάκρυνση του Νετανιάχου και δήλωσε πως «δεν ντρέπεται που συνεργάζεται με Άραβες και Εβραίους μουσικούς».

Με πληροφορίες από Guardian

