Σε δημοπρασία πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ- Εκτέθηκε τελευταία φορά πριν 40 χρόνια

Πίνακας του Ντέιβιντ Χόκνεϊ αναμένεται να πωληθεί σε δημοπρασία του οίκου Christie's.

Ο πίνακας με τίτλο «California» φυλάσσεται σε ιδιωτική συλλογή Ευρωπαίου συλλέκτη από το 1968 και εκτέθηκε τελευταία φορά δημόσια το 1979. Αποκαλύφθηκε πριν λίγες ημέρες στον οίκο δημοπρασιών και αναμένεται να παρουσιαστεί αρχικά στο Παρίσι και έπειτα στη Νέα Υόρκη ενώ θα επιστρέψει στο Λονδίνο για τη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου. Η τιμή πώλησής του σύμφωνα με τις πληροφορίες υπολογίζεται στα 16 εκατομμύρια λίρες.

«Οι πίνακες με πισίνες του Ντέιβιντ Χόκνεϊ έχουν γίνει από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες εικόνες της εποχής μας» δήλωσε η Κάθριν Άρνολντ επικεφαλής μεταπολεμικής και σύγχρονης τέχνης του οίκου δημοπρασιών. Ο εξαιρετικός αυτός πίνακας, δημιουργήθηκε λίγο μετά το πρώτο ταξίδι του Ντέιβιντ Χόκνεϊ στο Λος Άντζελες το 1964, όπου «θαύμασε το λαμπρό φως και το αστικό τοπίο που μοιάζει με μωσαϊκό γεμάτο φωτεινές μπλε πισίνες», διευκρίνισε.



«Για τον Χόκνεϊ που μεγάλωσε στη βόρεια Αγγλία και σπούδασε στο Λονδίνο, που είχε κλονιστεί από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Καλιφόρνια πρέπει να ήταν σαν την Εδέμ, ένα όμορφο μέρος για να είσαι ελεύθερος και να απολαμβάνεις τη νεότητα», κατέληξε η Κάθριν Άρνολντ.

An early work by British artist David Hockney is expected to fetch around $20 million at auction. Hockney painted 'California' in 1965 after his first trip to Los Angeles https://t.co/vRPQjAYUel pic.twitter.com/o3XskOuLkd